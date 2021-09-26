Умер Алан Ланкастер – один из основателей группы Status Quo

Алан Ланкастер умер в возрасте 72 лет / Фото: Getty Images
Бас-гитарист, участник и один из основателей британской рок-группы Status Quo – Алан Ланкастер – ушел из жизни в возрасте 72 лет.
У Ланкастера был рассеянный склероз. Музыкант умер в своем доме в Сиднее, сообщается на сайте группы.
О смерти Алана Ланкастера также написал его друг, журналист Крейг Беннет в Facebook:
Я убит горем, объявив о кончине Алана Ланкастера, британского короля музыки, бога гитары и члена-основателя культовой группы Status Quo.
Status Quo — британская рок-группа, которую в 1962 году основали Алан Ланкастер и Фрэнсис Росси. Группа играла в стиле рок-н-ролл с элементами ритм-энд-блюза.
С 2005 года более 60 синглов коллектива попадали в официальный чарт, а 22 сингла входили в британскую "десятку".
Самые известные композиции Status Quo — "In The Army Now", "Down, down", "Rockin' All Over the World". Мало кто знает, что песня "In The Army Now" была написана братьями Робом и Ферди Болландами, а Status Quo лишь издали свою версию в 1986 году.
Status Quo – In The Army Now
Коллектив продолжает выступать до сих пор, хотя Алан Ланкастер покинул его в 1985 году. В 2013-2014 он принял участие в большом туре оригинального состава Status Quo.
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