Помер Алан Ланкастер – один із засновників групи Status Quo

Алан Ланкастер помер у віці 72 років / Фото: Getty Images

Бас-гітарист, учасник і один із засновників британської рок-групи Status Quo – Алан Ланкастер – пішов з життя у віці 72 років.

У Ланкастера був розсіяний склероз. Музикант помер в своєму будинку в Сіднеї, повідомляється на сайті групи.

Про смерть Алана Ланкастера також написав його друг, журналіст Крейг Беннет у Facebook:

Я убитий горем, оголосивши про смерть Алана Ланкастера, британського короля музики, бога гітари і члена-засновника культової групи Status Quo.

Алан Ланкастер / Фото: Getty Images

Status Quo – британська рок-група, яку в 1962 році заснували Алан Ланкастер і Френсіс Россі. Гурт грав у стилі рок-н-рол з елементами ритм-енд-блюзу.

З 2005 року понад 60 синглів колективу потрапляли в офіційний чарт, а 22 сингли входили в британську "десятку".

Алан Ланкастер (ліворуч) в складі Status Quo / Фото: Getty Images

Найвідоміші композиції Status Quo – "In The Army Now", "Down, down", "Rockin' All Over the World". Мало хто знає, що пісня "In The Army Now" була написана братами Робом і Ферді Болландами, а Status Quo лише видали свою версію в 1986 році.

Status Quo – In The Army Now

Колектив продовжує виступати досі, хоча Алан Ланкастер покинув його в 1985 році. У 2013-2014 він взяв участь у великому турі оригінального складу Status Quo.

