Умер легендарный актер студии Disney

Томми Кирк скончался в своем доме в Лас-Вегасе / Фото: Wikipedia

Артист скончался 29 сентября в своем доме в Лас-Вегасе . Его тело обнаружил сосед. Смерть наступила по естественным причинам. Об этом сообщает TMZ.

Томми Кирк сыграл главную роль в картине Disney "Старый брехун" 1957 года выпуска.

Wikipedia

Реклама

Он снялся еще в нескольких фильмов Disney, однако в 1964 году его уволил сам основатель студии Уолт Дисней. Поговаривают, что его уволили из-за нетрадиционной ориентации



Когда мне было 17-18 лет, я наконец признался себе, что я не изменюсь. Я не знал, какие будут у этого последствия, но я чувствовал, что моя карьера в Disney закончена, может быть, и вся актерская карьера, – говорил он.

Несмотря на затяжной конфликт со студией в 2016 году он получил звание "Легенда Disney". Оно присуждается ежегодно людям, которые сделали существенный вклад в историю The Walt Disney Company.

Реклама

Напомним, недавно умер звезда сериала "Секс в большом городе" Уилли Гарсон. Близкие актера сообщили, что он умер из-за рака поджелудочной железы.

Другие новости о звездах:

Каким мы запомним друга Кэрри – Стэнфорда Блэтча. 7 трогательных фото из Секса в большом городе.

Умерла звезда сериалов Папины дочки и Моя прекрасная няня.