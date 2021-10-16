Умерла 73-летняя эпатажная модель и светская львица Елена Волк

Причина смерти Елены Волк не уточняется / Фото: Instagram
Причина смерти модели неизвестна. На ее странице в Instagram друзья написали, что Елена ушла из жизни, находясь в отделении реанимации городской больницы №7.
Мы все запомним её, как яркую, енергичную и жизнерадостную женщину .Елена, нам будет очень вас не хватать, – написали друзья женщины, добавив фото сделанное 14 октября.
Елена Волк принимала участие в показах и фотосессиях, посещала ночные клубы, снималась в кино и рекламе. Она всегда выбирала яркие образы, дополняя их экстравагантным макияжем.
Она вела аккаунт в TikTok с 27-летним молодым музыкантом Романом Беспаловым.
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@bespalovstrelets
Напомним, советская и украинская оперная певица, народная артистка СССР Бэла Руденко скончалась в возрасте 88 лет. Причина смерти знаменитой певицы не уточняется.
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