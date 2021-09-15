11-месячный племянник Шэрон Стоун стал донором органов для троих человек

Маленький племянник Шэрон Стоун стал донором органов / Фото: Getty Images, instagram.com/sharonstone

О смерти своего племянника Шэрон Стоун сообщила в Instagram. Мальчик был третьим ребенком брата актрисы, Патрика, и его супруги Таши. В соцсети поклонники Стоун выразили ей и ее семье соболезнования в комментариях под печальной новостью.

Позже, как сообщает People, Шэрон призналась, что органы 11-месячного Ривера семья пожертвовала нуждающимся.

Тот факт, что моему племяннику удалось спасти три жизни: двух младенцев и 45-летнего мужчины, стал спасением для нашей семьи. Вы никогда, никогда не узнаете, когда случится трагедия в вашей жизни или в вашей семье, но возможность стать донором органов спасла нас, – сказала Шэрон.

Шэрон Стоун призналась, что ей и ее семье очень трудно переживать потерю, но она счастлива, что семья смогла помочь другим людям. Актриса подчеркнула важность донорства органов в современном мире.

Отметим, что у Шэрон Стоун есть трое приемных сыновей: Роэн, Лэрд и Куинн. Вместе с сыновьями актриса проживает в Западном Голливуде.

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