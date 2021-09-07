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Умер Борис Краснов – художник-постановщик Рождественских встреч Аллы Пугачевой

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 10:37
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Борис был известным российским сценографом. Он работал со многими звездами, создавая масштабные шоу, включая проекты для Аллы Пугачевой. Не так давно Краснов перенес инсульт
Умер Борис Краснов, художник-постановщик "Рождественских встреч" с Аллой Пугачевой
Умер Борис Краснов, художник-постановщик "Рождественских встреч" с Аллой Пугачевой / Фото: Скриншот из YouTube

Как сообщает Telegram-канал Mash, свои последние дни Краснов провел в хосписе. Борис умер от осложнений, вызванных COVID-19.

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Краснов оформлял "Рождественские встречи" Пугачевой, был лауреатом множества премий. Недавно его госпитализировали с инсультом на фоне COVID-19.

Борис Краснов сотрудничал с Аллой Пугачевой
Борис Краснов сотрудничал с Аллой Пугачевой / Фото: stilnoevremy.ru

Борис Краснов был художником-сценографом. Оформлял "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, был дизайнером, продюсером и лауреатом крупных премий. В августе 2011 года его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании, которая устраивала выставки. На фоне задержания его госпитализировали с подозрением на инсульт и прооперировали головной мозг. А в 2015 году уголовное преследование прекратили, сообщает Mash.

Напомним, умер легендарный актер Жан-Поль Бельмондо.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Ушла эпоха
Жан-Поль Бельмондо
09.04.1933 — 06.09.2021
Некролог
Цитата дня

Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость, которая не исключает сомнения.

Жан-Поль Бельмондо актер
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