Умер Борис Краснов – художник-постановщик Рождественских встреч Аллы Пугачевой

Борис был известным российским сценографом. Он работал со многими звездами, создавая масштабные шоу, включая проекты для Аллы Пугачевой. Не так давно Краснов перенес инсульт

Умер Борис Краснов, художник-постановщик "Рождественских встреч" с Аллой Пугачевой / Фото: Скриншот из YouTube

Как сообщает Telegram-канал Mash, свои последние дни Краснов провел в хосписе. Борис умер от осложнений, вызванных COVID-19.

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Краснов оформлял "Рождественские встречи" Пугачевой, был лауреатом множества премий. Недавно его госпитализировали с инсультом на фоне COVID-19.

Борис Краснов сотрудничал с Аллой Пугачевой / Фото: stilnoevremy.ru

Борис Краснов был художником-сценографом. Оформлял "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, был дизайнером, продюсером и лауреатом крупных премий. В августе 2011 года его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании, которая устраивала выставки. На фоне задержания его госпитализировали с подозрением на инсульт и прооперировали головной мозг. А в 2015 году уголовное преследование прекратили, сообщает Mash.

Напомним, умер легендарный актер Жан-Поль Бельмондо.

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