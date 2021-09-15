11-місячний племінник Шерон Стоун став донором органів для трьох людей

Маленький племінник Шерон Стоун став донором органів / Фото: Getty Images, instagram.com/sharonstone

Про смерть свого племінника Шерон Стоун повідомила в Instagram. Хлопчик був третьою дитиною брата акторки, Патріка, і його дружини Таші. У соцмережі шанувальники Стоун висловили їй і її сім'ї співчуття в коментарях під сумною новиною.

Пізніше, як повідомляє People, Шерон зізналася, що органи 11-місячного Рівера сім'я пожертвувала нужденним.

Той факт, що моєму племіннику вдалося врятувати три життя: двох немовлят і 45-річного чоловіка, став порятунком для нашої сім'ї. Ви ніколи, ніколи не дізнаєтеся, коли трапиться трагедія у вашому житті або у вашій родині, але можливість стати донором органів врятувала нас, – сказала Шерон.

Шерон Стоун зізналася, що їй і її сім'ї дуже важко переживати втрату, але вона щаслива, що сім'я змогла допомогти іншим людям. Актриса підкреслила важливість донорства органів у сучасному світі.

Зазначимо, що у Шерон Стоун є троє прийомних синів: Роен, Лерд і Куїнн. Разом з синами актриса проживає в Західному Голлівуді.

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