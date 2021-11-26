Уникальный дуэт: Олег Винник и Оля Полякова споют на одной сцене

Олег Винник и Оля Полякова споют вместе в новогоднем выпуске шоу "Маска" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Недавно Оля Полякова шокировала всех откровенным заявлением о совместном ребенке с Олегом Винником, чем вызвала множество вопросов у поклонников.

Отныне у нас большая любовь с Олегом, потому что мы вместе делаем ребенка. Вчера мы этим занимались 6 часов подряд. Я пришла домой немного веселая и в 3 часа ночи. А сегодня встретила Олега – он был немного уставший", – признавалась несколько месяцев назад Оля Полякова на съемочной площадке гипершоу "Маска".

Все это время поклонники артистов с нетерпением ждали подробностей этой интригующей истории. Оказывается, уже несколько месяцев Олег и Оля трудятся над своей первой дуэтной песней.

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Оля спрашивала меня о дуэте еще 3-4 года назад, но взялись за него мы только сейчас. Как ей только хватало терпения – не знаю. Текст мне прислал продюсер год назад, но тогда я был настолько занят, что не было времени над ним поработать. И вот прошло еще 9 месяцев, и я предложил Оле музыкальный материал. Мы встретились у меня в офисе, было очень громко, потому что Оля такая – она любит жизнь, людей, все, что делает. И все сложилось, мы "родили" наш дуэт", – рассказал Олег Винник телеканалу "Украина".

Олег Винник и Оля Полякова "зажгут" сцену "Новорічної Маски на каналі "Україна" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Премьеру совместной композиции "Длинноногое счастье" Олег Винник и Оля Полякова представят в грандиозном шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", которое выйдет в эфире 31 декабря в 20:00. Но это еще не все сюрпризы, которые приготовили звездные детективы для праздничного шоу канала "Украина". Чем еще удивят артисты в новогоднюю ночь – узнаем скоро.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря в 20:00 на канале "Украина"!

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