Успенская поблагодарила Украину за теплый прием и пообещала еще вернуться с концертами

/ Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

У Любови Успенской завершился тур городами Украины. Певица не скрывает восторга от украинских гастролей и обещает вернуться с концертами уже в следующем году.

Любовь Успенская опубликовала видео, снятое в одесском дельфинарии и поблагодарила поклонников за теплый прием.

Это были незабываемые для меня гастроли в любимой Украине. Хочу выразить благодарность за такой тёплый приём каждому, кто пришёл в каждом городе, в который я привезла свою музыку. Херсон, Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Запорожье – везде я чувствовала себя по-особенному, по-домашнему – написала артистка у себя в Instagram.

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Певица, отвечая на комментарии подписчиков, рассказала о планах вернуться в Украину.

К слову, не все оценили видео Успенской в дельфинарии. Многие раскритиковали певицу и посочувствовали дельфинам.

"Жалко дельфинов. Люблю ваше творчество, но дельфинов больше!"

"Дельфина жалко, честно"

"Бедный дельфин"

скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Игорь Кондратюк возмутился, что российские артисты приезжают в Украину. Телеведущий написал петицию к президенту Украины с требованием запретить концерты, гастроли и выступления на фестивалях российских артистов, которых он называет гражданами страны-агрессора.

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