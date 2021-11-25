В крови Марины Хлебниковой обнаружили алкоголь: Запивает антидепрессанты спиртным

У Марины Хлебниковой есть проблемы с алкоголем / Фото: Инстаграм

Несколько дней назад прославившаяся в 90-х исполнительница была экстренно доставлена в больницу. У Марины Хлебниковой сильно обожглось лицо и произошло отравление угарным газом.

Сначала состояние певицы было критическим – врачам даже пришлось подключить ее к аппарату ИВЛ. Но, на сегодняшний день, как сообщил директор звезды, самочувствие Марины понемногу улучшается.

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После произошедшего, поклонники артистки начали выдвигать разные версии возникновения пожара. После того, как в ее крови нашли алкоголь, многие посчитали, что Марина могла уснуть в нетрезвом состоянии держа в руках сигарету.

Знакомая Хлебниковой рассказала о ее зависимости / Фото: Instagram

Знакомая Хлебниковой, российская телеведущая Дана Борисова, утверждает, что у певицы уже давно проблемы не только с алкоголем, а также с зависимостью от аптечных препаратов. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Звездач".

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Она увлекается рецепторными препаратами, снотворными, антидепрессантами, нейролептиками, успокоительными и запивает их алкоголем, – заявила Борисова.

Реабилитолог Андрей Горилов считает, что избавиться от такой привычки можно лишь в стенах медучреждения.

По-хорошему, ее необходимо положить в клинику, сдать анализы, привести ее в чувство. Прокапали бы ее. Далее с ней должны поработать врачи-наркологи и определить, на какой срок понадобится реабилитация. Это можно сделать недобровольно, из клиники она никуда не сбежит, с ней будут врачи-психотерапевты, – сказал Горилов.

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