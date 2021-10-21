В окружении Джоли признались, что на самом деле сейчас происходит в ее личной жизни

Анджелина Джоли решила заняться своей личной жизнью / Фото: Getty Images

В последнее время в СМИ активно обсуждают личную жизнь Анджелины Джоли. Актрису не раз замечали в компании The Weeknd, а также на днях папарацци сфотографировали ее вместе с экс-супругом, актером Джонни Ли Миллером. Сама актриса никак не комментирует слухи о своей жизни. Но по словам ее друзей, Джоли готова к свиданиям.

Анджелина сейчас так весело проводит время, она просто наверстывает упущенное. Она действительно наслаждается этими встречами. Ее друзья давно не видели ее такой возбужденной и энергичной, – рассказали в окружении актрисы в беседе с Us Weekly.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

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По словам инсайдера, после развода Анджелина Джоли не была заинтересована в отношениях долгое время, потому что посвящала все свое время детям и карьере.

Почему Джоли подала на развод с Питтом?

Как ранее объяснила сама Анджелина Джоли, поводом для развода с Брэдом Питтом стала их ссора в самолете, во время которой нетрезвый Питт якобы ударил их старшего сына Мэддокса.

"Эксы" воспитывают шестерых детей – сына Пакса, дочь Захару, дочь Шайло, близнецов Вивьен и Нокса и совершеннолетнего сына Мэддокса.

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