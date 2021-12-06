В полиции подтвердили, что экс-Холостяк Михайлюк сбил человека

Полиция подтвердила ДТП с Михайлюком / Фото: YouTube / Новини LIVE

В МВД журналистам сайта "Сегодня" подтвердили информацию о ДТП, в котором экс-холостяк сбил пешехода.

Такое ДТП было. Пострадавший пешеход госпитализирован с травмой головы. На месте работала следственно- оперативная группа,- сообщили нам в ведомстве.

Однако, в полиции не опровергают, но и не подтверждают тот факт, что пешеход неожиданно для водителя выбежал на проезжую часть по улице Бойчука.

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Никакой дополнительной информации о случившемся нет. О причастности Михайлюка к аварии стало известно из новостного сюжета "Новини.Live". Стоит отметить, что фамилию пилота и его публичность в сюжете не упоминают.

Скриншот – видео

В своих социальных сетях Михайлюк также не рассказывает об аварии.

Что произошло?

Вечером 4 декабря Максим Михайлюк случайно сбил пешехода в Печерском районе Киева. Как рассказал сам водитель, мужчина внезапно выбежал на проезжую часть и попал под колеса автомобиля Михайлюка.

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Во время столкновения мужчина получил множество серьезных травм. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в одной из столичный больниц.

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