Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Песня Айлиш

Позор Регины

Бекхэм женился

Фукунага в Украине

Хит Jerry Heil

Хитрость Эмбер
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Автор Масяни Олег Куваев отдал свой сериал украинцам

Смотрите на
Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 13:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вся "Масяня" и ее серия про войну выходит на OLL.TV в свободном доступе
Все серии "Масяни" можно посмотреть на OLL.TV
Все серии "Масяни" можно посмотреть на OLL.TV / Фото: скриншот

Мы столько лет смотрели "Масяню", смеялись вместе с ней, перекидывались ее фразочками, узнавали в ее смешных историях себя – и тут веселая пофигистка из Санкт-Петербурга заговорила про войну в Украине! Прямо, без вариантов разночтений и даже с финальным самоубийством путина. Наверное, никто не ожидал такого поворота от комедийного мультсериала. А то, что серию "Вакидзаши" запретят в России – было понятно сразу.

/ Фото: пресс-служба

Реклама

Украинская платформа OLL.TV связалась с автором "Масяни" Олегом Куваевым, и в результате украинцы могут увидеть все 7 сезонов знаменитого мультсериала, включая и серию про войну, в свободном доступе на OLL.TV.

Мы все посмотрели вашу серию о войне в Украине – люди пересылают ее друг другу. Это была очень быстрая реакция с вашей стороны. Что для вас было самое важное в этом?

Я начинал эту серию четыре раза. Но ситуация на границе несколько раз менялась и была совершенно непонятной. Никто не верил, что Путин решится на преступление. Поэтому я начинал мультфильм о шантаже, мульт о страхе и мульт об идиотизме угроз. Но ситуация менялась и приходилось бросать начатое и полностью начинать заново. Особенно после 24 февраля. Самым главным было найти хоть один положительный конец для такого мультфильма. Так родилась серия с харакири. Ничего лучшего российский фюрер сейчас сделать не может.

Автор "Масяни" Олег Куваев
Автор "Масяни" Олег Куваев / Фото: пресс-служба

Реклама

Вы говорили, что делали эту серию в шоке от сообщений в Telegram – это помогало сценарию или мешало?

Очень трудно делать веселые мультфильмы, когда идет жестокая война. Работать было крайне тяжело. Но если я этим мультом вправил мозги хотя бы десятку милитаристов и реваншистов – то уже хорошо.

Сейчас украинцы будут пересматривать все серии "Масяни" на OLL.TV – вы сразу согласились на публикацию цикла на украинской платформе?

Да, конечно. Для меня Украина – такая же родина как Петербург. У меня там есть и родственники, и полно друзей. Я там провел большую часть детства. Для Украины – что угодно.

Планируете ли еще серии об Украине?

Реклама

Да. Учу украинский язык.

Ждем новые серии! Все будет Украина!

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять