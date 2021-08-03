В Сети появилось архивное фото огромного костюма Пугачевой в 1984-м: Как айсберг в океане

Примадонна прекратила гастрольную деятельность в 2010-м, но до сих пор в Сети продолжают появляться уникальные кадры с ее концертов, которые так многое значат для ее поклонников

В Сети нашли фото Аллы Пугачевой в костюме айсберга / Фото: instagram.com/_alla.pugacheva_, instagram.com/rustamsolncev_

На одном из архивных фото Алла Пугачева, доходы которой ранее оценил Сергей Соседов, стоит на сцене в одном из самых ярких за свою карьеру костюмов. Снимок был сделан во время ее концерта на Олимпийском в 1984 году. Тогда Примадонна буквально выплыла на сцену в образе гигантского айсберга. В том же году вышел и одноименный хит Примадонны – "Айсберг", стихи к которому написал Игорь Николаев.

Фотографией поделился Рустам Солнцев в Instagram. Известно, что над костюмом работало сразу несколько модельеров: Аркадий Мамаев, Елена Пелевина и Валерий Ашиков. Они также шили и другие наряды для концертной программы Пугачевой – "Пришла и говорю", с которой она выступала в 1984-1985 годах.

Алла Пугачева в костюме "айсберга" на сцене в 1984 году / Фото: instagram.com/rustamsolncev_

Из чего был сшит костюм айсберга – до сих пор неизвестно, но выглядела Примадонна эффектно. В комментариях признали великолепие Примадонны:

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" Как айсбег в океане "

" "Отличная певица, великая женщина! 99 процентов эстрады ей в подметки не годятся. Даже одень ее в мешок, она останется Пугачевой"

Профессиональную карьеру певица начала в конце 60-х, а спустя 10 лет уже была звездой эстрады.

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