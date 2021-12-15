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В Сети появилось первое обращение Марины Хлебниковой после пожара. Что сказала певица?

Марина Григоренко
15 декабря, 11:35
Исполнительница записала аудиосообщение для своих слушателей, в котором поблагодарила их за поддержку и теплые слова

Марина Хлебникова записала аудиосообщение для своих поклонников / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Российская артистка идет на поправку, недавно ее перевели из реанимации в обычную палату. После высказываний подруги певицы о том, что Марина с трудом говорит и сейчас находится в обессиленном состоянии, на ее страничке появилось небольшое голосовое обращение.

Как хорошо, что вы мне пишите, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное. Стараюсь идти на поправку, врачи помогают, персонал замечательный. Все со мной будет хорошо, – сказала Хлебникова.

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Услышав довольно бодрый голос Марины, подписчики обрадовались и начали желать ей скорейшего выздоровления.

  • Молодец, что записала нам всем эти слова! Мы тебя любим, родная.
  • Очень рад Вас слышать, дорогая Марина. Поправляйтесь!
  • Ура, как хорошо, что ты вышла на связь!

Но некоторые пользователи убеждены, что запись сделал кто-то другой. По их мнению, получив сильные ожоги, артистка сейчас находится в тяжелом состоянии и действительно не может говорить.

Что произошло с Мариной Хлебниковой?

Месяц назад прославившуюся в 90-х исполнительницу экстренно доставили в больницу. Она отравилась угарным газом и обожгла кожу 20-29% тела. Почти месяц певица находилась в медикаментозной коме в реанимации.

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После того, как крови Марины нашли алкоголь, многие посчитали, что она могла уснуть в нетрезвом состоянии держа в руках сигарету.

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