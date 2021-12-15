В Сети появилось первое обращение Марины Хлебниковой после пожара. Что сказала певица?

Марина Хлебникова записала аудиосообщение для своих поклонников / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/
Российская артистка идет на поправку, недавно ее перевели из реанимации в обычную палату. После высказываний подруги певицы о том, что Марина с трудом говорит и сейчас находится в обессиленном состоянии, на ее страничке появилось небольшое голосовое обращение.
Как хорошо, что вы мне пишите, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное. Стараюсь идти на поправку, врачи помогают, персонал замечательный. Все со мной будет хорошо, – сказала Хлебникова.
Услышав довольно бодрый голос Марины, подписчики обрадовались и начали желать ей скорейшего выздоровления.
- Молодец, что записала нам всем эти слова!
Мы тебя любим, родная.
- Очень рад Вас слышать, дорогая Марина. Поправляйтесь!
- Ура, как хорошо, что ты вышла на связь!
Но некоторые пользователи убеждены, что запись сделал кто-то другой. По их мнению, получив сильные ожоги, артистка сейчас находится в тяжелом состоянии и действительно не может говорить.
Что произошло с Мариной Хлебниковой?
Месяц назад прославившуюся в 90-х исполнительницу экстренно доставили в больницу. Она отравилась угарным газом и обожгла кожу 20-29% тела. Почти месяц певица находилась в медикаментозной коме в реанимации.
После того, как крови Марины нашли алкоголь, многие посчитали, что она могла уснуть в нетрезвом состоянии держа в руках сигарету.
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