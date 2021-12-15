В Сети появилось первое обращение Марины Хлебниковой после пожара. Что сказала певица?

Марина Хлебникова записала аудиосообщение для своих поклонников / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Российская артистка идет на поправку, недавно ее перевели из реанимации в обычную палату. После высказываний подруги певицы о том, что Марина с трудом говорит и сейчас находится в обессиленном состоянии, на ее страничке появилось небольшое голосовое обращение.

Как хорошо, что вы мне пишите, меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное. Стараюсь идти на поправку, врачи помогают, персонал замечательный. Все со мной будет хорошо, – сказала Хлебникова.

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Услышав довольно бодрый голос Марины, подписчики обрадовались и начали желать ей скорейшего выздоровления.

Молодец, что записала нам всем эти слова! Мы тебя любим, родная.

Мы тебя любим, родная. Очень рад Вас слышать, дорогая Марина. Поправляйтесь!

Ура, как хорошо, что ты вышла на связь!

Но некоторые пользователи убеждены, что запись сделал кто-то другой. По их мнению, получив сильные ожоги, артистка сейчас находится в тяжелом состоянии и действительно не может говорить.

Что произошло с Мариной Хлебниковой?

Месяц назад прославившуюся в 90-х исполнительницу экстренно доставили в больницу. Она отравилась угарным газом и обожгла кожу 20-29% тела. Почти месяц певица находилась в медикаментозной коме в реанимации.

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После того, как крови Марины нашли алкоголь, многие посчитали, что она могла уснуть в нетрезвом состоянии держа в руках сигарету.

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