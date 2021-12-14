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Говорит с трудом и очень слаба: подруга Марины Хлебниковой рассказала о состоянии здоровья певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 08:37
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Марина Хлебникова пострадала во время пожара в собственной квартире. Почти месяц звезда 90-х находилась в реанимации
Подруга Марины Хлебниковой поделилась новыми подробностями о состоянии здоровья звезды
Подруга Марины Хлебниковой поделилась новыми подробностями о состоянии здоровья звезды / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Но недавно стало известно, что российскую певицу уже перевели в обычную палату ожогового отделения. Подруга Хлебниковой экс-солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина рассказала, как сейчас себя чувствует певица. Об этом пишет StarHit.

Она разговаривает, но говорит с трудом. Марина восстанавливается, но все еще больна и слаба, – сказала Гулькина.

Наталья Гулькина рассказала о состоянии здоровья Марины Хлебниковой
Наталья Гулькина рассказала о состоянии здоровья Марины Хлебниковой / Фото: скриншот

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Также певица опровергла версию, что причиной пожара в квартире Хлебниковой стала сигарета.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания. Ни о каком алкоголе речь не шла, – поделилась подруга певицы.

Состояние здоровья Марины Хлебниковой после пожара

Марину Хлебникову доставили в больницу с отравлением угарным газом и сильными ожогами по всему телу. Сообщалось, что у артистки ожоги 20-29% тела. Почти месяц она находилась в медикаментозной коме в реанимации.

Марине Хлебниковой предстоит длительная реабилитация
Марине Хлебниковой предстоит длительная реабилитация / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

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В начале декабря сообщалось, что у артистки началось заражение лица, ей диагностировали ожог роговицы, что может привести к слепоте. На прошлой неделе артистку перевели в обычную палату. Марину Хлебникову ждет длительная реабилитация. Кроме того, серьезно пострадала и внешность артистки, ей придется делать пластические операции.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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