У Мережі з'явилося перше звернення Марини Хлєбнікової після пожежі. Що сказала співачка?

Марина Хлєбнікова записала аудіоповідомлення для своїх шанувальників / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Російська артистка поступово одужує, нещодавно її перевели з реанімації до звичайної палати. Після висловлювань подруги співачки про те, що Марина важко говорить і зараз перебуває в знесиленому стані, на її сторінці з'явилося невелике голосове звернення.

Як добре, що ви мені пишете, це мене дуже підтримує. Настрій у мене позитивний. Намагаюся йти на поправку, лікарі допомагають, персонал чудовий. Все зі мною буде добре, – сказала Хлєбнікова.

Реклама

Почувши досить бадьорий голос Марини, підписники зраділи й почали бажати їй якнайшвидшого одужання.

Молодець, що записала нам усім ці слова! Ми тебе любимо, рідна.

Ми тебе любимо, рідна. Дуже радий Вас чути, люба Марино. Одужуйте!

Ура, як добре, що ти вийшла на зв'язок!

Але деякі користувачі переконані, що запис зробив хтось інший. На їхню думку, отримавши сильні опіки, артистка зараз у важкому стані і справді не може говорити.

Що сталося з Мариною Хлєбніковою?

Місяць тому виконавцю, яка прославилася в 90-х, екстрено доставили до лікарні. Вона отруїлася чадним газом і обпекла шкіру 20-29% тіла. Майже місяць співачка перебувала у медикаментозній комі у реанімації.

Реклама

Після того, як у крові Марини знайшли алкоголь, багато хто подумав, що вона могла заснути в нетверезому стані, тримаючи в руках цигарку.

Читайте також: