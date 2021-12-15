У Мережі з'явилося перше звернення Марини Хлєбнікової після пожежі. Що сказала співачка?

Марина Хлєбнікова записала аудіоповідомлення для своїх шанувальників / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/
Російська артистка поступово одужує, нещодавно її перевели з реанімації до звичайної палати. Після висловлювань подруги співачки про те, що Марина важко говорить і зараз перебуває в знесиленому стані, на її сторінці з'явилося невелике голосове звернення.
Як добре, що ви мені пишете, це мене дуже підтримує. Настрій у мене позитивний. Намагаюся йти на поправку, лікарі допомагають, персонал чудовий. Все зі мною буде добре, – сказала Хлєбнікова.
Почувши досить бадьорий голос Марини, підписники зраділи й почали бажати їй якнайшвидшого одужання.
- Молодець, що записала нам усім ці слова!
Ми тебе любимо, рідна.
- Дуже радий Вас чути, люба Марино. Одужуйте!
- Ура, як добре, що ти вийшла на зв'язок!
Але деякі користувачі переконані, що запис зробив хтось інший. На їхню думку, отримавши сильні опіки, артистка зараз у важкому стані і справді не може говорити.
Що сталося з Мариною Хлєбніковою?
Місяць тому виконавцю, яка прославилася в 90-х, екстрено доставили до лікарні. Вона отруїлася чадним газом і обпекла шкіру 20-29% тіла. Майже місяць співачка перебувала у медикаментозній комі у реанімації.
Після того, як у крові Марини знайшли алкоголь, багато хто подумав, що вона могла заснути в нетверезому стані, тримаючи в руках цигарку.
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