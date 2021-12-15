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У Мережі з'явилося перше звернення Марини Хлєбнікової після пожежі. Що сказала співачка?

Марина Григоренко
15 грудня, 11:35
Виконавиця записала аудіоповідомлення для своїх слухачів, в якому подякувала їм за підтримку та теплі слова

Марина Хлєбнікова записала аудіоповідомлення для своїх шанувальників / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Російська артистка поступово одужує, нещодавно її перевели з реанімації до звичайної палати. Після висловлювань подруги співачки про те, що Марина важко говорить і зараз перебуває в знесиленому стані, на її сторінці з'явилося невелике голосове звернення.

Як добре, що ви мені пишете, це мене дуже підтримує. Настрій у мене позитивний. Намагаюся йти на поправку, лікарі допомагають, персонал чудовий. Все зі мною буде добре, – сказала Хлєбнікова.

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Почувши досить бадьорий голос Марини, підписники зраділи й почали бажати їй якнайшвидшого одужання.

  • Молодець, що записала нам усім ці слова! Ми тебе любимо, рідна.
  • Дуже радий Вас чути, люба Марино. Одужуйте!
  • Ура, як добре, що ти вийшла на зв'язок!

Але деякі користувачі переконані, що запис зробив хтось інший. На їхню думку, отримавши сильні опіки, артистка зараз у важкому стані і справді не може говорити.

Що сталося з Мариною Хлєбніковою?

Місяць тому виконавцю, яка прославилася в 90-х, екстрено доставили до лікарні. Вона отруїлася чадним газом і обпекла шкіру 20-29% тіла. Майже місяць співачка перебувала у медикаментозній комі у реанімації.

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Після того, як у крові Марини знайшли алкоголь, багато хто подумав, що вона могла заснути в нетверезому стані, тримаючи в руках цигарку.

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