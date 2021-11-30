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Рианну объявили национальным героем республики Барбадос

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 12:41
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Островная страна в Карибском море официально вышла из-под власти британской королевы. По этому случаю состоялось празднование, на котором присутствовала знаменитая певица
Барбадос объявил Рианну национальной героиней.
Барбадос объявил Рианну национальной героиней. / Фото: instagram.com/badgalriri

Теперь вместо королевы Елизаветы II главой Барбадоса стала Сандра Мэйсон, избранная президентом страны в конце октября. По этому случаю американскую певицу Рианну, которая на днях выпустила праздничную коллекцию вещей для дома , объявили национальным героем.

Объявила артистку национальным героем Барбадоса премьер-министр страны Миа Моттли во время республиканских празднований, происходивших в Бриджтауне, об этом сообщает The Guardian.

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От имени благодарной нации мы представляем вам кандидатуру национального героя Барбадоса, посла Робин Рианну Фенти. Прошу вас и дальше сиять, как бриллиант, и прославлять свой народ, – сказала Моттли.

По мнению политика, благодаря креативности, дисциплине и преданности своей родине Рианна несет отличную службу во благо Барбадосу.

Отметим, что на церемонии Рианна появилась в длинном оранжевом атласном платье, которое подчеркивало ее фигуру. Также артистка была в коричневых босоножках на каблуке. Волосы звезда заплела в прическу с косичками, а на лице сделала легкий мейк в коричневых оттенках. Из аксессуаров на ней были черная защитная маска, серьги и браслет.

Рианна в Барбадосе.
Рианна в Барбадосе. / Фото: instagram.com/clarencehouse

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Кроме того, на празднование приехал и сын Елизаветы II – принц Чарльз. Он получил орден Свободы Барбадоса. Это вторая по значимости награда этого государства.

Принц Чарльз в Барбадосе.
Принц Чарльз в Барбадосе. / Фото: instagram.com/clarencehouse

Кратко о стране

Барбадос перешел под власть Великобритании еще в XVII веке. В 1625 году королем острова стал английский монарх Яков I. Уже в 1966 году страна получила независимость от Великобритании, но официальным главой государства осталась Ее Величество.

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В 2020 году Барбадос впервые объявил о намерении стать республикой. Первым президентом страны стала Сандра Мэйсон, которая с 2018 года занимала должность генерал-губернатора. Отметим, что остров был колонией почти 400 лет.

Что известно о певице

Рианна родилась в 1988 году именно на Барбадосе. Но в возрасте 16 лет переехала жить в США, где и начала творческую карьеру.

Артистка является лауреатом девяти премий "Грэмми" и одним из самых популярных артистов в мире. Стоит добавить, что звезда – самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось 14 раз возглавить чарт Billboard Hot 100.

/ Фото: Pinterest

В 2018 году Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса в США. Теперь же она – 11-й национальный герой острова.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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