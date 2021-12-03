Ждет ли Рианна ребенка от A$AP Rocky – признание певицы

После появления R&B-дивы на публике в обтягивающем платье, которое подчеркивало ее кругленький животик, поклонники внезапно заподозрили ее в беременности. Но действительно ли это так? Певица уже ответила

Рианна прокомментировала слухи, что ждет ребенка от A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri

На днях Рианна появилась на церемонии провозглашения республики Барбадос, где получила звание национального героя. Именно это появление наделало шума в Сети – фаны начали заявлять, что звезда беременна от бойфренда, рэпера A$AP Rocky.

Отметим, что 33-летняя суперстар на торжественное мероприятие надела приталенное оранжевое платье от Bottega Veneta. Также она была без белья. Такой наряд очень подчеркнул кругленький животик знаменитости, который она на протяжении всей церемонии пыталась скрыть руками. Впоследствии появились слухи о вероятной беременности Рианны.

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Рианна стала национальным героем Барбадоса. / Фото: Getty Images

Сама же звезда публично не прокомментировала эти заявления. Однако в Сети появилась забавная переписка Рианны с ее фанаткой Джен, где девушка написала знаменитости о вечеринке по случаю потенциального рождения ребенка:

Можно мне прийти на baby shower, сестричка? Правда или нет, ваши дети будут красивыми. Извините, что все сейчас в вашей матке, – написала поклонница.

Рианна прокомментировала слухи о беременности. Фото: instagram/mis.jaye

Рианна решила подыграть и ответила также в шутку: "Стоп! Вы не пришли на первые 10 baby shower?! Вы все разводите меня каждый год, черт возьми".

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Вероятно, звезда опровергла слухи о беременности. По ее словам, это уже 11 выдумка фанатов. Но как бы то ни было, все поклонники Рианны ждут, когда же у нее с бойфрендом будет пополнение в семье.

Напомним, Рианна закрутила роман с A$AP Rocky зимой 2021 года. Однако только в мае они официально подтвердили отношения.

Рианна и A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri

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Инсайдеры говорят, инициатором отношений стал рэпер. Сейчас звездная парочка практически неразлучна. Известно, что сам A$AP Rocky называет Рианну "любовью всей его жизни".

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