В Сети высмеяли танцы мамы Наташи Королевой: "Это просто кривляние"

/ Фото: instagram.com/koroleva__star
Людмила Порывай уже показала, как живет в США. Теперь мама артистки решила продемонстрировать свои танцевальные навыки.
В Instagram мама Наташи Королевой опубликовала видео, на котором зажигательно танцует. В кадре Людмила Порывай предстала в солнечных очках, черной юбке и майке с леопардовым узором.
Наслаждайтесь жизнью!!! – подписала ролик мама артистки.
В комментариях мнение подписчиков разделилось. Многие оценили танцы мамы Наташи Королевой и похвалили, что она никогда не унывает.
- "Пример всем! Так нужно любить жизнь"
- "Молодец! От вас заряд энергии и позитива"
- "Эта женщина эталон! Восхищение"
Другим же танцы Людмилы Порывай показались странными.
- "Это просто кривляние. Лучше эту энергию на что-то полезное и достойное"
- "Странная женщина"
- "Из деревни человек уехать может, а вот деревня из человека нет"
Отметим, Людмила Порывай уже больше 30 лет живет в США, куда переехала после смерти отца Наташи Королевой в 1993 году. Там она вышла замуж за мигранта Игоря Эльперина, который переехал в Штаты более 40 лет назад. Мама певицы признается, жизнь за океаном ей очень нравится.
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