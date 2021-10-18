В Сети высмеяли танцы мамы Наташи Королевой: "Это просто кривляние"

/ Фото: instagram.com/koroleva__star

Людмила Порывай уже показала, как живет в США. Теперь мама артистки решила продемонстрировать свои танцевальные навыки.

В Instagram мама Наташи Королевой опубликовала видео, на котором зажигательно танцует. В кадре Людмила Порывай предстала в солнечных очках, черной юбке и майке с леопардовым узором.

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Наслаждайтесь жизнью!!! – подписала ролик мама артистки.

В комментариях мнение подписчиков разделилось. Многие оценили танцы мамы Наташи Королевой и похвалили, что она никогда не унывает.

"Пример всем! Так нужно любить жизнь"

"Молодец! От вас заряд энергии и позитива"

"Эта женщина эталон! Восхищение"

Скриншот: Instagram

Другим же танцы Людмилы Порывай показались странными.

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"Это просто кривляние. Лучше эту энергию на что-то полезное и достойное"

"Странная женщина"

"Из деревни человек уехать может, а вот деревня из человека нет"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Отметим, Людмила Порывай уже больше 30 лет живет в США, куда переехала после смерти отца Наташи Королевой в 1993 году. Там она вышла замуж за мигранта Игоря Эльперина, который переехал в Штаты более 40 лет назад. Мама певицы признается, жизнь за океаном ей очень нравится.

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