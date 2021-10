В шоу Співають всі! выступила жена известного музыканта

Жена известного музыканта стала финалисткой суперпопулярного шоу «Співають всі!» / Фото: телеканал "Украина"

Первым в седьмом выпуске "Співають всі!" прошел в финал 13-летний Егор Уманец из Одессы. Его исполнение хита "Creep" группы "Radiohead" покорило всех и с результатом 99 баллов Егор автоматически прошел в финал.

Парень уже уверен, что хочет связать свою жизнь с музыкой и даже в достаточно юном возрасте в шаге от того, чтобы выпустить свой первый альбом, композиции которого создал он сам.

Я тщательно готовился к выходу на сцену шоу "Співають всі!", потому что у меня было невероятное количество песен, с которыми я мог приехать сюда, но хотел выбрать лучшую, которая подходила бы мне и была прочувствована каждым, – рассказывает финалист вокального шоу канала "Украина" Егор Уманец. – Увидев на табло 99 баллов я не поверил глазам и именно в этот момент очень разволновался. Но я рад, что все так сложилось! Теперь буду готовиться к финалу – постараюсь покорить жюри лирической композицией.

Егор Уманец на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

За второе место в финале шоу на этот раз пришлось побороться 30-летней ODARA, жене известного музыканта и композитора Евгения Хмары, и 43-летнему Василию Логаю из Киева, который неоднократно был участником различных певческих проектов, однако пока не смог добиться успеха в шоу-бизнесе.

Но после второго выступления участников с результатом 90 против 60 баллов, финалисткой шоу стала ODARA.

Честно признаюсь, выступать было достаточно сложно, ведь за 5 лет декрета я отвыкла от этого ощущения, когда тебя кто-то оценивает. Да, в это время я пела, но дома в кругу друзей или 1-2 песни на концертах мужа. Однако там никто не оценивает – слушают и все. Я мечтала звучать, очень скучала за этим, и невероятно рада тому, что мое выступление так высоко оценили", – поделилась ODARA за кулисами проекта "Співають всі!"

ODARA на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

Не удержался от комментария и муж участницы, известный музыкант Евгений Хмара, который все время был на звездной "стене":

Прежде всего я хочу извиниться перед Дашей, потому заявку на это шоу подал именно я. Я знаю, что моя жена молила Бога, чтобы он подарил ей песни, а когда у нас появились дети, эта мечта осуществилась. Эти песни просто волшебные, поэтому я хочу, чтобы их услышал весь мир! – признался звездный эксперт шоу "Співають всі!" Евгений Хмара.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

Смотрите финал грандиозного талант-шоу "Співають всі!" в следующую субботу, 16 октября, в 21:00 на телеканале "Украина". Все выпуски также доступны эксклюзивно на OLL.TV!

