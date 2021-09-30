DZIDZIO честно рассказал, как новым артистам выжить в шоу-бизнесе

В шестом выпуске грандиозного шоу "Співають всі!", которое выходит на телеканале "Украина", место звездного гостя займет популярный певец DZIDZIO

DZIDZIO станет судьей "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярный певец DZIDZIO на сцене масштабного вокального шоу "Співають всі!" зажжет с суперхитом "Я і Сара", после чего займет место рядом с капитаном Натальей Могилевской.

Так, в новом выпуске проекта звездная "сотня" определит финалистов, которые в финале шоу поборются за главный приз – полмиллиона гривен.

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По мнению певца, шоу "Співають всі!" может сделать талантливых людей по-настоящему популярными. Надо только знать несколько нюансов и правильно воспользоваться своим шансом. DZIDZIO же даже дал несколько советов начинающим артистам:

Это шоу можно считать путевкой в шоу-бизнес! Это крутой шанс заявить о себе, но только тем, у кого есть голос! Ведь участники выходят на ринг и будут бороться за победу. А уже дальше, чтобы выжить в шоу-бизнесе нужно много работать, все страхи оставить дома, создать команду и научиться с тем жить. Это не то же самое, что офисная работа, у артистов нет выходных – с этим надо жить каждый день: исходя в магазин, фотографироваться с людьми, петь на разных сценах, снимать клипы и фильмы, – рассказал DZIDZIO телеканалу "Украина".

DZIDZIO на "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

DZIDZIO признается – рад присоединиться к талант-шоу канала "Украина", ведь его жюри, которое насчитывает сразу 100 звезд украинского шоу-бизнеса, является самым справедливым из всех.

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А в ком из участников DZIDZIO увидит будущих звезд шоу-бизнеса, зрители канала "Украина" узнают уже в эту субботу, 2 октября, в 21:00 в новом выпуске грандиозного шоу "Співають всі!".

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