Вакарчук на концерте ОЭ прокомментировал рождение сына

Святослав Вакарчук прокомментировал рождение своего ребенка / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

О том, что у 46-летнего лидера "Океана Эльзы" и бывшего народного депутата Украины Святослава Вакарчука родился сын, стало известно в конце лета. Мальчика назвали Иваном – в честь отца Святослава Вакарчука.

СМИ предполагают, что мамой ребенка может быть исполнительный продюсер продакшена Radioactive Films 39-летняя Евгения Яцута. Сам Вакарчук не комментирует эти слухи.

На концерте во Львове в честь 360-летия Львовского национального университета имени Ивана Франко лидер ОЭ впервые заговорил с публикой о сыне.

В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям в первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают, – сказал поклонникам Вакарчук.

В июне этого года Святослав Вакарчук развелся со своей супругой Лялей Фонаревой. Они прожили вместе 20 лет, но совместных детей не имели.

Причину разрыва Вакарчук не назвал, однако вскоре после этой новости появились слухи, будто у артиста уже появилась другая женщина.

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