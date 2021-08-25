Не только Вакарчук. Украинские знаменитости, ставшие родителями после 40 лет

Лидеру группы "Океан Эльзы" – 46. Сегодня стало известно, что у него родился сын, которого назвали Иваном. Поздравляем музыканта и предлагаем вам узнать, кто еще из украинских знаменитостей стал родителем после 40 лет.
Василиса Фролова
Как и Святослав, у Василисы после 40 лет родился первый ребенок, и тоже сын. 43-летняя украинская теле- и радиоведущая неоднократно признавалась в интервью, что уже и не думала, что когда-либо станет мамой.
Юрий Горбунов
Юрий Горбунов впервые стал отцом, когда ему было 46 лет, в 2017 году. Тогда Екатерина Осадчая родила ему сына Ивана. К слову, недавно пара стала родителями во второй раз – у них родился еще один сын.
Виктор Павлик
Совсем недавно 56-летний Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз – молодая супруга артиста, Екатерина Репяхова, родила ему сына. От предыдущих браков у Виктора есть сын и дочь. В прошлом году не стало сына Виктора – Павла Павлика. Парню был 21 год, он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Алена Мозговая
У продюсера Алены Мозговой есть три дочери – старшая Зоя, средняя дочь – Евгения от певца Александра Пономарева и младшая Соломия от певца Дэвида Аксельрода. Соломию Алена родила в 41 год.
Олег Скрипка
Олег Скрипка – многодетный отец. У солиста легендарной группы "Вопли Видоплясова" и его супруги Натальи четверо детей: 15-летний Роман, 13-летний Устим, 10-летняя Олеся и 8-летняя Зоряна. Все дети артиста родились, когда ему уже было за 40.
Ирина Билык
У легендарной украинской певицы Ирины Билык есть 22-летний сын Глеб, а в 2015 году на тот момент у 45-летней артистки родился второй сын – Табриз. Артистка воспользовалась услугами суррогатного материнства.
Ранее мы делали подборку многодетных украинских знаменитостей.
Смотрите видеосюжет про талантливых детей звезд: