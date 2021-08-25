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Не только Вакарчук. Украинские знаменитости, ставшие родителями после 40 лет

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
25 августа, 19:08
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У кого из звезд в нашем списке дети появились впервые, а кто-то, на момент появления еще одного ребенка, уже был опытным родителем на своем пятом десятке
Знаменитости, ставшие родителями после 40 лет
Знаменитости, ставшие родителями после 40 лет / Фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/vasyafrolova, facebook.com/david.axelrod.singer

Лидеру группы "Океан Эльзы" – 46. Сегодня стало известно, что у него родился сын, которого назвали Иваном. Поздравляем музыканта и предлагаем вам узнать, кто еще из украинских знаменитостей стал родителем после 40 лет.

Василиса Фролова

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Как и Святослав, у Василисы после 40 лет родился первый ребенок, и тоже сын. 43-летняя украинская теле- и радиоведущая неоднократно признавалась в интервью, что уже и не думала, что когда-либо станет мамой.

Василиса Фролова призналась, что могла потерять ребенка
Василиса Фролова призналась, что могла потерять ребенка / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов впервые стал отцом, когда ему было 46 лет, в 2017 году. Тогда Екатерина Осадчая родила ему сына Ивана. К слову, недавно пара стала родителями во второй раз – у них родился еще один сын.

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Виктор Павлик

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Совсем недавно 56-летний Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз – молодая супруга артиста, Екатерина Репяхова, родила ему сына. От предыдущих браков у Виктора есть сын и дочь. В прошлом году не стало сына Виктора – Павла Павлика. Парню был 21 год, он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Виктор Павлик с сыном Михаилом
Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Алена Мозговая

У продюсера Алены Мозговой есть три дочери – старшая Зоя, средняя дочь – Евгения от певца Александра Пономарева и младшая Соломия от певца Дэвида Аксельрода. Соломию Алена родила в 41 год.

Алена Мозговая и Дэвид Аксельрод с дочерью Соломией
Алена Мозговая и Дэвид Аксельрод с дочерью Соломией / Фото: facebook.com/david.axelrod.singer

Олег Скрипка

Олег Скрипка – многодетный отец. У солиста легендарной группы "Вопли Видоплясова" и его супруги Натальи четверо детей: 15-летний Роман, 13-летний Устим, 10-летняя Олеся и 8-летняя Зоряна. Все дети артиста родились, когда ему уже было за 40.

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Олег Скрипка с супругой и детьми
Олег Скрипка с супругой и детьми / Фото: instagram.com/o.skrypka

Ирина Билык

У легендарной украинской певицы Ирины Билык есть 22-летний сын Глеб, а в 2015 году на тот момент у 45-летней артистки родился второй сын – Табриз. Артистка воспользовалась услугами суррогатного материнства.

Ирина Билык с сыном Табризом
Ирина Билык с сыном Табризом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ранее мы делали подборку многодетных украинских знаменитостей.

Смотрите видеосюжет про талантливых детей звезд:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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