Валерий Леонтьев после двух тяжелых операций появился на публике (фото)

Валерий Леонтьев появился на "Песне года" после нескольких операций / Фото: instagram.com/malnata54/
Но ради "Песни года" артист сделал исключение. На юбилейном концерте, который собрал множество артистов, Валерий Леонтьев появился в леопардовом пиджаке и кожаных брюках. Как пишет kp.ru, певец перенес две тяжелые операции.
В марте Леонтьеву оперировали глаза, поэтому он пока воздерживается от выходов в свет. А до этого (минувшей зимой) у него была тяжелая операция на ноги. Больные колени его беспокоят с начала "нулевых". Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные "па", он повредил сначала мениск на одной ноге, потом вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать, – рассказали в окружении артиста.
Отмечается, сейчас Валерий Леонтьев вернулся к работе и уже планирует давать концерты. Сам певец о своем здоровье никаких комментариев не дает.
Напомним, на юбилейном концерте "Песня года" выступила София Ротару. Также в концерте приняли участие Ани Лорак и Maruv.
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