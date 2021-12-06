Валерій Леонтьєв після двох тяжких операцій з'явився на публіці (фото)

Валерій Леонтьєв з'явився на "Пісні року" після кількох операцій / Фото: instagram.com/malnata54/

Але заради "Пісні року" артист зробив виняток. На ювілейному концерті, який зібрав безліч артистів, Валерій Леонтьєв з'явився у леопардовому піджаку та шкіряних штанах. Як пише kp.ru, співак переніс дві тяжкі операції.

Валерій Леонтьєв з'явився на "Пісні року" після двох операцій / Фото: instagram.com/valera_leontiev_forever

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У березні Леонтьєву оперували очі, тому він поки що утримується від виходів у світ. А до цього (минулої зими) у нього була важка операція на ноги . Хворі коліна його турбують із початку "нульових". Тоді під час концерту, виконуючи складні танцювальні "па", він пошкодив спочатку меніск на одній нозі, потім незабаром і на другій. Мабуть, старі травми далися взнаки, – розповіли в оточенні артиста.

Зазначається, що зараз Валерій Леонтьєв повернувся до роботи і вже планує давати концерти. Сам співак про своє здоров'я жодних коментарів не дає.

Нагадаємо, на ювілейному концерті "Пісня року" виступила Софія Ротару . Також у концерті взяли участь Ані Лорак та Maruv.

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