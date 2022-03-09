Валерия и Иосиф Пригожин вернулись в Москву после слухов о побеге

Валерия и Пригожин решили вернуться в Россию / Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Не все знаменитости в России поддерживают президента-диктатора Владимиру Путина, поэтому массово выезжают за границу. По слухам, страну уже покинули Алла Пугачева и Максим Галкин, а также Земфира и Рената Литвинова.

Также в Сети все активно обсуждали отъезд певицы Валерии с мужем Иосифом Пригожиным в Израиль. Поговаривали, что супруги тоже решили сбежать подальше от санкций.

Реклама

Однако, как оказалось, никто никуда не сбегал, а Пригожин просто решил навестить родню в Израиле.

В своем Instagram Пригожин опубликовал видео с Валерией из самолета и рассказал фолловерам, что они с женой возвращаются в Москву.

Вот и закончился наш краткосрочный визит в Израиль, двухдневный экспресс-визит. Акцентирую внимание, были у мамы, которую я не видел уже очень давно. Моей тете исполнилось 85 лет и для меня было принципиально важно навестить ее. Возможно, я надеюсь, что это был не последний раз. А сейчас мы возвращаемся в столицу нашей родины, город Москва, которую мы любим и обожаем! А всем сплетникам хотим передать большой привет, как же вы задолбали разными слухами! – высказался продюсер.

Реклама

Также в пост, в подтверждение своих слов, Пригожин добавил несколько фото со своими родными.

По всей видимости, Валерия решила сохранить все своим контракты, в частности с российским шоу "Маска", нарушение которых обошлись ей в кругленькую сумму с шестью нулями.

К тому же, мы очень сомневаемся, что член Совета при Президенте России по культуре и искусству и сторонница присоединения Крыма к России могла бы так лихо бросить давнего друга Путина.

Реклама

Кроме того, как стало известно ранее, российские власти намерены не пускать обратно на родину сбежавших за границу звезд.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.