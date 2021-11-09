Ванна в саду и черная икра: Оля Полякова похвасталась роскошным отдыхом на Мальдивах (фото)

Оля Полякова улетела с семьей на Мальдивы / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/discoversoneva

Поздней осенью украинские селебритис все чаще ездят за границу на каникулы. Некоторые для трипа выбирают европейские города, а Оля Полякова отвезла своих дочек на Мальдивы. Хотя недавно певица вместе со старшей дочкой Машей, которая перенесла операцию, гостили в Италии.

Оля Полякова с семьей арендовали роскошную виллу, которой звезда похвасталась своим подписчикам в Instagram.

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Мы приехали в рай! Боже, какая красота! Даже есть у нас собственный бассейн и пляж! Господи, я в раю, – эмоционально высказалась певица в сторис.

Как написала сама Оля, "для пущего luxury эффекта" она начала день с черной икры и шампанского. Затем провела для фолловеров небольшую экскурсию по территории.

Оля Полякова показала, как отдыхает на Мальдивах / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Семейство Поляковых остановилось в деревянном доме с террасой, пляжем, бассейном и ванной в саду.

Полякова провела экскурсию по апартаментам / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Оля Полякова показала, где остановилась с семьей на Мальдивах / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка также показала, как они с Машей прихорашиваются перед зеркалом перед тем как пойти на пляж.

Оля Полякова с дочкой Машей / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Недавно Оля Полякова рассказала, как выругалась матом на одном из своих концертов. Тогда она забыла выключить микрофон и все услышали ее крики.

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