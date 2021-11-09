Ванна в саду и черная икра: Оля Полякова похвасталась роскошным отдыхом на Мальдивах (фото)

Оля Полякова улетела с семьей на Мальдивы / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/discoversoneva
Поздней осенью украинские селебритис все чаще ездят за границу на каникулы. Некоторые для трипа выбирают европейские города, а Оля Полякова отвезла своих дочек на Мальдивы. Хотя недавно певица вместе со старшей дочкой Машей, которая перенесла операцию, гостили в Италии.
Оля Полякова с семьей арендовали роскошную виллу, которой звезда похвасталась своим подписчикам в Instagram.
Мы приехали в рай! Боже, какая красота! Даже есть у нас собственный бассейн и пляж! Господи, я в раю, – эмоционально высказалась певица в сторис.
Как написала сама Оля, "для пущего luxury эффекта" она начала день с черной икры и шампанского. Затем провела для фолловеров небольшую экскурсию по территории.
Семейство Поляковых остановилось в деревянном доме с террасой, пляжем, бассейном и ванной в саду.
Артистка также показала, как они с Машей прихорашиваются перед зеркалом перед тем как пойти на пляж.
Недавно Оля Полякова рассказала, как выругалась матом на одном из своих концертов. Тогда она забыла выключить микрофон и все услышали ее крики.
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