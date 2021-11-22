Вера Брежнева "вернулась" в ВИА Гру. Артистка записала ремейк легендарного трио

Вера Брежнева в новом клипе повторила образы из "ВИАГры". / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева, которая недавно раскрыла подробности семейной жизни с Константином Меладзе, представила ремейк трека "Не надо". Такой подарок артистка сделала своим поклонникам специально к 19-й годовщине своего прихода в группу "ВИА Гра".

В новом клипе можно увидеть откровенные декольте, яркий мейк и ангельские крылья. Знаменитость буквально повторила свой секси лук из 2000-х . Более того, даже макияж 39-летней звезды был повторен один в один, а исполнил его тот же визажист, что и в 2003 году.

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Фото: скриншот видеоклип

Также и видеоклип Веры Брежневой сняли в стиле того времени с яркими образами, в который певица выступила в коллективе.

Вера появилась в ролике с модным тогда маникюром, в аксессуарах и ультра-мини, которое сводило с ума миллионы фанов артистки.

Смотрите клип Веры Брежневой на трек "Не надо":

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Фото: скриншот с клипа на песню "Бриллианты"

Фолловеры отметили, что звезда совсем не изменилась. Также они оценили музыкальный подарок артистки:

Вы лучше всех.

Вау, уже слушаю, спасибо за такой подарок Вера.

Вера, вы не изменились!

Один в один, даже маник тех лет. Только меховой шапки не хватает!

Неповторимый ангел – расцвела! Совершенная красота.

Фото: Скриншот instagram/ververa

Кратко о певице

С 2003 по 2007 год Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей "ВИА Гры". После выхода из коллектива она начала сольную карьеру.

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/ Фото: instagram.com/ververa

Певица воспитывает двух дочерей Софию и Сару от двух предыдущих браков.

Сейчас звезда замужем за продюсером Константином Меладзе. Они поженились в 2015 году в Италии. Общих детей у них нет.

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