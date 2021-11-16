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Я была чрезмерно строга: Вера Брежнева о материнстве, отношениях с Меладзе и бедном детстве

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 15:33
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Вера Брежнева рассказала о раннем материнстве, как ей приходилось работать, чтобы помочь родителям. Также певица раскрыла подробности семейной жизни с Константином Меладзе
Вера Брежнева дала новое интервью
Вера Брежнева дала новое интервью / Фото: Инстаграм

Известная исполнительница, которая призналась, что делает инъекции красоты, росла в многодетной семье – у нее есть еще три сестры. Жили девочки дружно, но очень скромно.

Даже если мы брали одну жвачку – мы ее делили на четверых, – вспоминает певица.

Теплые отношения с родными ей удалось сохранить – у них не проходит и дня без общения. Певица с сестрами часто вспоминает, как еще в школе они были вынуждены искать подработку, чтобы помочь родителям.

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Сейчас у Брежневой осталась только мама, отца не стало еще в 2014 году из-за диабета. Ему ампутировали ногу, но это лишь ненадолго продлило жизнь – через год мужчина умер. Вера признается, что после этого начала еще больше ценить семью.

Папа похоронен в Киеве, и мы там его проведываем. Я всегда мечтала, чтобы папа, как в американских фильмах, провел невесту к жениху, но такие свадьбы я не праздновала, – призналась Брежнева.

Вера Брежнева считает, что чрезмерно строго воспитывала дочь
Вера Брежнева считает, что чрезмерно строго воспитывала дочь / Фото: instagram.com/ververa

Певица нечасто рассказывает о супружеской жизни с композитором Константином Меладзе, но в этот раз она раскрыла несколько подробностей.

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Мы нормальные люди, нормальная семья. Мы живем, ходим за продуктами, ходим в рестораны, ездим отдыхать. Но иногда мы не можем позволить себе открытое проявление чувств на публике, – поделилась артистка.

Иногда СМИ пишут о беременности Веры, у которой уже есть две дочери – одну из них она родила в 19 лет. Сама исполнительница убеждает, что все домыслы неправдивы, потому что сейчас она вновь становиться мамой не собирается.

Я думаю, я была чрезмерно строга со своей дочкой Соней. Нас папа воспитывал в строгости, и мне казалось, что это правильный подход. Но сейчас уже с Сарой я не допускаю таких ошибок, – рассказала певица в программе ЖВЛ.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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