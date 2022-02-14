VERKA SERDUCHKA впервые за 20 лет выпустила сингл на украинском: "Є пропозиція" – саундтрек "Большой Прогулки"!

Новый трек - настоящий хит! / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Новая песня была написана специально к выходу семейной кинокомедии "Большая Прогулка", чтобы передать идею и месседжи будущей кинокомедии. Новый хит стал официальным саундтреком фильма производства FILM.UA и телеканала "Украина" – "Большая Прогулка".

Сегодня создатели презентуют клип на романтический диско-сингл "Є пропозиція", в котором использованы кадры из фильма: мы видим семейства Наливайченко и Драгомановых с детьми на желанной поляне, жадного коррупционера Хомяка со своим помощником Геной, а также футболистов Пятова и Коноплянку, сыгравших в футбол еще и на большом экране.

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Верка Сердючка с мамой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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VERKA SERDUCHKA – "Є пропозиція"

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"Є пропозиція прокинутись вранці удвох…" — разве может предложение быть более романтичным? В ней есть все — і примирение после ссоры, и интересные планы на ночь, а главное — надежда на то, что в результате все будет хорошо! А что еще нужно в это непростое время?,

— поделился артист Андрій Данилко

Артистка, вместе с неповторимой мамой и бэндом, успела также сняться в "Большой прогулке" — несколько фрагментов сцен из фильма при их участии создатели уже засветили в клипе. Как VERKA SERDUCHKA оказалась на лужайке и при каких обстоятельствах познакомилась с героями кинокомедии? Смотрите в кино с 24 февраля 2022 года.

Впервые мы, как создатели кинопродукта, поработали над проектом вместе с известным музыкальным лейблом MamaMusic. Сотрудничество оказалось весьма продуктивным — мы создали мощную коллаборацию. Ведь, как можно больше коллабораций креативных индустрий — стратегическое направление в FILM.UA, так что теперь имеем в арсенале еще один яркий кейс. Продюсерский центр MamaMusic наполнен хитами, как современными, так и теми, что уже стали классикой, потому в нашем фильме прозвучат синглы как от корифее шоу-биза Ирины Билык и VERKA SERDUCHKA, так и от трендовых молодых исполнителей — таких, как KAZKA. Мы уделяем музыкальному сопровождению наших кинокомедий огромное внимание, а вклад Андрея Михайловича в наш фильм сложно переоценить. "Є пропозиція" — однозначно хит!

— рассказала продюсер фильма Ирина Костюк (FIILM.UA Group).

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Песня Сердючки стала саундтреком / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Коротко о фильме "Большая Прогулка"

Главные роли в фильме сыграли шоумен Юрий Ткач и актриса Елена Кравец, а также Ирина Гатун и Андрей Исаенко. Для Юрия, Елены и Ирины участие в "Большой Прогулке" стало настоящим дебютом — звезды впервые сыграли главные роли в большом кино. Свою первую большую кинороль получил также певец и композитор Алексей Завгородний, который появится на экране вместе с актером Михаилом Жониным.

"Большая Прогулка" на больших экранах уже с 24 февраля 2022 года!

Фильм создается при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Следите за новостями проекта на официальных страницах фильма в Instagram и Facebook, чтобы первыми узнать новые подробности проекта "Большая Прогулка".

СИНОПСИС "Большой Прогулки"



Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. В теплые весенние выходные они решают традиционно выбраться "на шашлыки" – и судьба сводит их на одной поляне, которую каждая из семей считает "своей". Между ними разгорается спор, перерастает в гротескную "войну" за место под мангал. Неожиданно появляется и третий претендент – беглый коррупционер, спрятавший свои деньги на этой же поляне и берущий младших детей наших семей в заложники – он требует вернуть деньги, которые исчезли из тайника.

Хитрости, подставы и противостояния, приключения, неожиданные гости и бешеные деньги, разные взгляды не только на рецепт маринада для шашлыка, но и на "как правильно жить". Эта история о том, что какими бы разными мы ни были и как бы ни ссорились, перед лицом общей угрозы мы всегда становимся единой мощной силы.

Клип уже доступен к просмотру / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Название: "Большая Прогулка"

Первый совместный проект лидеров индустрий Телеканал Украина и FILM.UA Group

Слоган: Шампуры вверх!

Дата релиза: 24 февраля 2022

Жанр: комедия

Хронометраж: 90 мин

Производство: FILM.UA Production

Дистрибутор: Kinomania и FILM.UA Distribution

Режиссер: Олег Зборовский

Авторы сценария: Артур Лерман, Вячеслав Островцев, Гарик Бирча

Продюсеры: Ирина Костюк, Виктория Корогод, Надежда Коротушка, Наталья Стрибук

В ролях: Юрий Ткач (Толя Наливайченко), Елена Кравец (Татьяна Драгоманова), Андрей Исаенко (Евгений Драгоманов), Ирина Гатун (Рая Наливайченко), Михаил Жонин (Степан Хомяк), Алексей Завгородний/Позитив (Гена), Илья Паладин (Ярослав Драгоманов), Марго Крупина-Биньковская (Лиза Драгоманова), Вероника Лукьяненко (Марьяна Наливайченко), Алекс Березовский (Дениска Наливайченко), Валерий Швец (Валерьяныч), Владислав Писаренко (Гриша).

Камео: VERKA SERDUCHKA & мама, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка.

Также читайте, как Юрий Ткач и Елена Кравец получили роли в фильме.