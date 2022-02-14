Вєрка Сердючка вперше за 20 років випустила сингл українською

Новий трек - справжній хіт! / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Нову пісню було написано спеціально до виходу сімейної кінокомедії " Велика Прогулянка ", щоб передати ідею та меседжі майбутньої кінокомедії. Новий хіт став офіційним саундтреком фільму виробництва FILM.UA та телеканалу "Україна" – "Велика Прогулянка".

Сьогодні творці презентують кліп на романтичний диско-сингл "Є пропозиція" , в якому використано кадри з фільму: ми бачимо сімейства Наливайченка та Драгоманових з дітьми на бажаній галявині, жадібного корупціонера Хом'яка зі своїм помічником Геною, а також футболістів П'ятова та Коноплянку , які зіграли у футбол ще й на великому екрані

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Вєрка Сердючка з мамою / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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VERKA SERDUCHKA – "Є пропозиція"

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"Є пропозиція прокинутися вранці вдвох…" — хіба може пропозиція бути романтичнішою? У ній є все — і примирення після сварки, і цікаві плани на ніч, а головне — надія на те, що все буде добре! А що ще потрібно в цей непростий час?

- поділився артист Андрій Данилко

Артистка, разом із неповторною мамою та бендом, встигла також знятися у "Великій прогулянці" — кілька фрагментів сцен із фільму за їхньої участі творці вже засвітили у кліпі. Як VERKA SERDUCHKA опинилася на галявині і за яких обставин познайомилася з героями кінокомедії? Дивіться у кіно з 24 лютого 2022 року.

Вперше ми, як творці кінопродукту, попрацювали над проектом разом із відомим музичним лейблом MamaMusic. Співпраця виявилася дуже продуктивною — ми створили потужну колаборацію. Адже, якнайбільше колаборацій креативних індустрій — стратегічний напрямок у FILM.UA, тож тепер маємо в арсеналі ще один яскравий кейс. Продюсерський центр MamaMusic наповнений хітами як сучасними, так і тими, що вже стали класикою, тому в нашому фільмі прозвучать сингли як від корифеї шоу-бізу Ірини Білик та VERKA SERDUCHKA, так і від трендових молодих виконавців — таких, як KAZKA. Ми приділяємо музичному супроводу наших кінокомедій велику увагу, а внесок Андрія Михайловича у наш фільм важко переоцінити. "Є пропозиція" – однозначно хіт!

- Розповіла продюсер фільму Ірина Костюк (FIILM.UAGroup).

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Пісня Сердючки стала саундтреком / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Коротко про фільм "Велика прогулянка"

Головні ролі у фільмі зіграли шоумен Юрій Ткач та актриса Олена Кравець , а також Ірина Гатун і Андрій Ісаєнко. Для Юрія, Олени та Ірини участь у "Великому Прогулянці" стала справжнім дебютом – зірки вперше зіграли головні ролі у великому кіно. Свою першу велику кінороль отримав також співак та композитор Олексій Завгородній, який з'явиться на екрані разом із актором Михайлом Жоніним.

"Велика Прогулянка" на великих екранах вже з 24 лютого 2022 року!

Фільм створюється за підтримки Державної агенції України з питань кіно.

Слідкуйте за новинами проекту на офіційних сторінках фільму Instagram і Facebook , щоб першими дізнатися про нові подробиці проекту "Велика Прогулянка".

СИНОПСИС "Великої Прогулянки"



Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченка. У теплі весняні вихідні вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" – і доля зводить їх на одній галявині, яку кожна сім'я вважає "своєю". Між ними розгорається суперечка, переростає у гротескну "війну" за місце під мангал. Несподівано з'являється і третій претендент – корупціонер-утікач, який сховав свої гроші на цій же галявині і бере молодших дітей наших сімей у заручники – він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки.

Хитрощі, підстави та протистояння, пригоди, несподівані гості та шалені гроші, різні погляди не лише на рецепт маринаду для шашлику, а й на "як правильно жити". Ця історія про те, що якими б різними ми не були і як би не сварилися, перед загальною загрозою ми завжди стаємо єдиною потужною силою.

Кліп вже доступний до перегляду / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Назва: "Велика прогулянка"

Перший спільний проект лідерів індустрій Телеканал Україна та FILM.UA Group

Слоган: Шампури нагору!

Дата релізу: 24 лютого 2022

Жанр: комедія

Хронометраж: 90 хв

Виробництво: FILM.UA Production

Дистрибутор: Kinomania та FILM.UA Distribution

Режисер: Олег Зборовський

Автори сценарію: Артур Лерман, В'ячеслав Островцев, Гарік Бірча

Продюсери: Ірина Костюк, Вікторія Корогод, Надія Коротушка, Наталія Стрибук

У ролях: Юрій Ткач (Толя Наливайченко), Олена Кравець (Тетяна Драгоманова), Андрій Ісаєнко (Євген Драгоманов), Ірина Гатун (Рая Наливайченко), Михайло Жонін (Степан Хом'як), Олексій Завгородній/Позитив (Гена), Ілля Палад Драгоманов), Марго Крупіна-Біньковська (Ліза Драгоманова), Вероніка Лук'яненко (Мар'яна Наливайченко), Алекс Березовський (Дениська Наливайченко), Валерій Швець (Валер'янич), Владислав Писаренко (Гриша).

Камео: VERKA SERDUCHKA & мама, Андрій Пятов, Євген Коноплянка.

Також читайте, як Юрій Ткач та Олена Кравець отримали ролі у фільмі.