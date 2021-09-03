Видео дня: победители Евровидения-2021 устроили танцы под украинскую песню в Москве

/ Фото: instagram.com/maneskinofficial

Пока Ксения Собчак и Ольга Бузова ругаются из-за интервью с Måneskin, итальянские рокеры в Москве устроили танцы под песню Go_A SHUM.

В Instagram появилось видео танцев барабанщика Måneskin в авто под украинскую песню.

Последняя ночь, – подписали видео музыканты.

Ранее Måneskin признавались, песня Go_A – его самая любимая на "Евровидении-2021".

Кстати, трек украинской группы на "Евровидении" оценила и певица Манижа, которая представляла Россию на международном конкурсе.

Måneskin в России:

Напомним, приезд победителей "Евровидения – 2021" в Москве сопровождается множеством скандалов. Итальянцы провели небольшую встречу с фанатами, закрытый концерт и дали несколько интервью. Большинство фанов в ярости, что им не дали пообщаться с любимой группой. Но скандал разгорелся и из-за интервью. Изначально менеджеры Måneskin договорился об интервью музыкантов с Ксенией Собчак и "Нежным редактором" Татьяной Мингалимовой, но в последний момент все отменилось. В итоге интервью у победителей "Евровидения-2021" взяла Ольга Бузова. Собчак заявила, что с Måneskin можно было сделать интересное интервью, затронув темы феминизма, нетрадиционной ориентации, проблемы подростков. Но вместо этого рокеры отвечали на вопросы Ольги Бузовой о борще, шампуне и одинаковых татуировках. Как позже объяснила Бузова, все вопросы были согласованы с менеджерами группами.