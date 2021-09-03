Відео дня: переможці Євробачення-2021 станцювали в Москві під Go_A Shum

/ Фото: instagram.com/maneskinofficial
Поки Ксенія Собчак і Ольга Бузова лаються через інтерв'ю з Måneskin , італійські рокери в Москві влаштували запальні танці під пісню Go_A SHUM.
У Instagram з'явилося відео танців барабанщика Måneskin в авто під українську пісню.
Остання ніч, – підписали відео музиканти.
Go_A і Måneskin дуже здружилися на "Євробаченні". Соліст Måneskin Даміано Давид на прес-конференції після перемоги заявив, що Go_A – його улюблені учасники "Євробачення" цього року.
До речі, трек української групи на "Євробаченні" оцінила і співачка Маніжа, яка представляла Росію на міжнародному конкурсі.
Måneskin в Росії:
Нагадаємо, приїзд переможців "Євробачення – 2021" в Москву супроводжується безліччю скандалів. Італійці провели невелику зустріч з фанатами, закритий концерт і дали кілька інтерв'ю. Більшість фанів в люті, що їм не дали поспілкуватися з улюбленим гуртом.
Але скандал розгорівся і через інтерв'ю. Спочатку менеджери Måneskin домовився про інтерв'ю музикантів з Ксенією Собчак і "Ніжним редактором" Тетяною Мінгалімовой, але в останній момент все скасувалося . В результаті інтерв'ю у переможців "Євробачення-2021" взяла Ольга Бузова .
Собчак заявила, що з Måneskin можна було зробити цікаве інтерв'ю, торкнувшись теми фемінізму, нетрадиційної орієнтації, проблеми підлітків. Але замість цього рокери відповідали на питання Ольги Бузової про борщ, шампуні і однакові татуюваннях. Як пізніше пояснила Бузова, всі питання були узгоджені з менеджерами групи.
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