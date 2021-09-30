Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали сына – трогательное фото

Пара некоторое время скрывала лицо сына. Виктор Павлик в одном из интервью говорил, что планирует познакомить пользователей Сети с Михаилом, когда ему исполнится три месяца. Это день настал.
Пара впервые показала сына. Екатерина Репяхова опубликовала у себя в Instagram кадр из семейной фотосессии.
Знакомьтесь, Миша Павлик – подписала снимок молодая мама
Ранее в интервью Виктор Павлик признавался, его младший сын больше похож на папу, чем на маму.
Больше по характеру будет на меня похож, видно, что он такой живой, как я. Я был таким в детстве – очень поворотливым... а визуально похож на меня очень сильно,– добавил Виктор Павлик.
Для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой.
Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.
Смотрите эксклюзивное интервью с Виктором Павликом:
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