Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали сына – трогательное фото

Пара некоторое время скрывала лицо сына. Виктор Павлик в одном из интервью говорил, что планирует познакомить пользователей Сети с Михаилом, когда ему исполнится три месяца. Это день настал.

Пара впервые показала сына. Екатерина Репяхова опубликовала у себя в Instagram кадр из семейной фотосессии.

Знакомьтесь, Миша Павлик – подписала снимок молодая мама

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее в интервью Виктор Павлик признавался, его младший сын больше похож на папу, чем на маму.

Больше по характеру будет на меня похож, видно, что он такой живой, как я. Я был таким в детстве – очень поворотливым... а визуально похож на меня очень сильно,– добавил Виктор Павлик.

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Для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

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