Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Алишер ответил СБУ

Миддлтон пропала

Откровения Зиброва

Кино в Венеции

Лоуренс беременна

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Виктор Павлик объяснил, почему его супруга прячет от всех новорожденного сына

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
10 сентября, 13:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
15 июня украинский певец Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом. 28-летняя супруга артиста родила ему сына, которого назвали Михаилом
Виктор Павлик объяснил, почему не показывает лицо сына
Виктор Павлик объяснил, почему не показывает лицо сына / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Для Екатерины сын Михаил стал первым ребенком. Молодая мама по разным причинам не показывает лицо малыша в соцсетях и на публике, но, как обещает Виктор Павлик, это продлится еще не долго.

Не секрет, что артист уже окрестил Мишу. В программе "Зірковий шлях" Виктор Павлик назвал дату, когда наконец малыша увидит вся страна.

Катя говорила, что вроде как ему исполнится три месяца, а три месяца ему исполнится совсем скоро – 15 сентября, потому после 15 сентября ждите, прокомментировал исполнитель.

Реклама

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном Михаилом
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном Михаилом / Фото: instagram.com/repyahovakate

По словам певца, его младший сын больше похож на папу, чем на маму.

Больше по характеру будет на меня похож, видно, что он такой живой, как я. Я был таким в детстве очень поворотливым... а визуально похож на меня очень сильно. Увидите скоро, добавил Виктор Павлик.

Для Виктора малыш – четвертый ребенок, у артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год. Для Екатерины ребенок стал первенцем.

Реклама

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой.

Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

Реклама

Смотрите эксклюзивное интервью с Виктором Павликом:

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль в разгаре
Украинская премьера. Драма "Відблиск"
Почему зрители аплодировали 10 минут
Все обсуждают
Концерт "Мумий Тролля" в Киеве
Что там было?
Как вам образ Леди Ле?
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять