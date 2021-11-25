Виктор Павлик впервые высказался о публичных разборках бывшей и нынешней жен: Ни о чем не жалею

Екатерина Репяхова и Лариса Созаева не в первый раз устраивают публичные выяснения отношений. Все это время Виктор Павлик молчал, но после видеообращения бывшей жены решил вмешаться в конфликт. Певец впервые публично прокомментировал скандал.

Он заявил, что с уважением относится к бывшей жене и пытался поддерживать ее, даже против воли Екатерины Репяховой.

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Но! Еще раз видеть оскорбительные слова от бывшей в сторону моей жены, у меня нет сил. Так бывает… наши дороги разошлись. Я ушел! И я хотел этого! И я не жалею ни о чем. Катя мне подарила вторую жизнь! – написал Павлик в Instagram.

Виктор Павлик вмешался в скандал Екатерины Репяховой с Ларисой Созаевой / Фото: instagram.com/viktorpavlik, facebook.com/Лора-Созаева

Виктор Павлик готов отдать все совместно нажитое имущество, только чтобы скандалы прекратились.