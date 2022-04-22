Эмбер Херд несколько раз угрожала суицидом Джонни Деппу, если он ее бросит

Суд экс-пары будет длиться 6 недель / Фото: Getty Images

Напомним, актер подал против бывшей иск о клевете на 50 миллионов долларов из-за ее статьи, где она рассказала о пережитом домашнем насилии. Та статья стала переворотным моментом в жизни Деппа и едва не стояла ему карьеры: он лишился многих ролей, а в Сети начали его называть абьюзером. Сама же Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов, обвиняя Деппа в клевете с целью разрушить ее карьеру. Как вы понимаете, экс-пара намерена уничтожить друг друга. Рассказываем далее подробности свежего суда.

По словам Джонни Деппа, он никогда в жизни не был женщин, а в суд пришел ради того, чтобы восстановить справедливость ради детей и тех людей, которые многие годы в него верили. В ходе суда сейчас подымаются непростые подробности его детства. В частности, его старшая сестра Кристи Дембровски рассказала, что их мать не раз проявляла жесткость к Джонни: могла бросить в него всем, что попадалось под руку, издевалась и психологически.

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Джонни Депп / Фото: Getty Images

Позже он прибегал к разного рода допингам чтобы забыть прошлое и все издевательства. По мнению Деппа, Эмбер Херд, зная об ужасах его детства и историю употребления наркотиков, теперь использует все, чтобы выставить его опасным человеком.

А ведь в начале отношений она была просто идеальной, тогда в 2011 году, на съемках фильма "Ромовый дневник":

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Она казалась идеальным партнером, даже слишком идеальным, чтобы это было правдой. Была внимательной, доброй, заботливой, веселой и понимающей. У нас оказалось много общего — музыка, литература, все в таком духе. Года полтора все было прекрасно, хотя некоторые вещи меня немного смущали... Через год-полтора она стала практически другим человеком.

кадр из фильма "Ромовый дневник"

Актер считает, что у Эмбер есть "потребность в конфликтах и насилии". И уже вскоре после свадьбы она бросила в него 2 бутылки водки, из-за чего он повредил руку – этот факт подтвержден доктором. Сам актер во время таких скандалов, вел себя, как его отец – запирался в ванной.

История родителей стала для актера паттерном, поэтому он и оставался в этих токсичных отношениях.

Полагаю, потому что мой отец не уходил, полагаю, потому что я раньше был в отношениях с Ванессой (Паради, матерью его двоих детей – прим. ред.) и потерял ее. Я не хотел повторения, думал, что еще не все потеряно, что, возможно, я могу помочь Эмбер, ведь та Эмбер, которую я знал в первый год отношений, была совсем другой.

По словам Деппа, Эмбер Херд также не раз угрожала, что покончит с собой, если он уйдет:

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Эмбер Херд / Фото: Getty Images

Я очень хорошо это помню: когда мой отец ушел, моя мать Бетти Сью впервые предприняла попытку суицида. В моем сознании навсегда отложилось, что это был прямой результат его ухода... И этот страх никогда тебя не покидает. Бывало, когда я уходил, Эмбер останавливала меня у лифта на глазах охраны и кричала в слезах: "Я не могу без тебя жить, я умру". Но все равно нужно было принять это решение.

По рассказу Деппа, расстаться с Херд он окончательно решил после смерти матери. Их развод состоялся в 2016 году.

Напомним, суд будет длиться около шести недель. Так что всплывут и другие подробности отношений знаменитой пары.

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