Ембер Герд кілька разів погрожувала суїцидом Джонні Деппу, якщо він її покине

Суд колишньої пари буде тривати 6 тижнів / Фото: Getty Images

Нагадаємо, актор подав проти колишньої позов про наклеп на 50 мільйонів доларів через її статтю, де вона розповіла про пережите домашнє насильство. Та стаття стала переворотним моментом у житті Деппа і ледь не коштувала йому кар'єри: він втратив багато ролей, а в Мережі почали його називати аб'юзером. Сама ж Герд подала зустрічний позов на 100 мільйонів доларів, звинувачуючи Деппа у наклепі з метою зруйнувати її кар'єру. Як ви розумієте, екс-пара має намір знищити один одного. Далі подробиці нового суду.

За словами Джонні Деппа, він ніколи в житті не бив жінок, а до суду прийшов заради того, щоб відновити справедливість заради дітей та тих людей, які багато років у нього вірили. У ході суду наразі піднімаються непрості подробиці його дитинства. Зокрема, його старша сестра Крісті Дембровський розповіла, що їхня мати не раз виявляла жорсткість до Джонні: могла кинути в нього всім, що траплялося під руку, знущалася психологічно.

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Джонні Депп / Фото: Getty Images

Пізніше він вдавався до різного роду допінгу, щоб забути минуле і всі знущання. На думку Деппа, Ембер Герд, знаючи про жахи його дитинства та історію вживання наркотиків, тепер використовує все, щоб виставити його небезпечною людиною.

Адже на початку відносин вона була просто ідеальною, тоді у 2011 році, на зйомках фільму "Ромовий щоденник":

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Вона здавалася ідеальним партнером, навіть надто ідеальним, щоб це було правдою. Була уважною, доброю, турботливою, веселою та розуміючою. У нас виявилося багато спільного — музика, література, все в такому дусі. Роки півтора все було чудово, хоча деякі речі мене трохи бентежили... Через рік-півтора вона стала практично іншою людиною.

кадр з фільму "Ромовий щоденник"

Актор вважає, що Ембер має "потребу в конфліктах і насильстві". І вже незабаром після весілля вона кинула в нього дві пляшки горілки, через що він пошкодив руку – цей факт підтверджений лікарем. Сам актор під час таких скандалів поводився, як його батько – замикався у ванній.

Історія батьків стала для актора патерном, тому він і залишався в цих токсичних відносинах.

Думаю, тому що мій батько не йшов, гадаю, тому що я раніше був у стосунках з Ванессою (Параді, матір'ю його двох дітей – прим. ред.) і втратив її. Я не хотів повторення, думав, що ще не все втрачено, що, можливо, я можу допомогти Ембер, адже та Ембер, яку я знав у перший рік стосунків, була зовсім іншою.

За словами Деппа, Ембер Герд також не раз загрожувала, що накладе на себе руки, якщо він піде:

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Ембер Герд / Фото: Getty Images

Я дуже добре це пам'ятаю: коли мій батько пішов, моя мати Бетті Сью вперше спробувала суїцид. У моїй свідомості назавжди відклалося, що це був прямий результат його відходу... І цей страх тебе ніколи не покидає. Бувало, коли я йшов, Ембер зупиняла мене біля ліфта на очах охорони і кричала в сльозах: "Я не можу без тебе жити, я помру". Але все одно треба було ухвалити це рішення.

За розповідю Деппа, розлучитися з Хердом він остаточно вирішив після смерті матері . Їхнє розлучення відбулося у 2016 році.

Нагадаємо, суд триватиме близько шести тижнів. Отже, спливуть і інші подробиці відносин знаменитої пари.

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