Джонни Депп продолжает опровергать обвинения Эмбер Херд: Я не ударил ни одной женщины в жизни!

Судебные тяготы между Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжаются. Экс-супруги никак не могут прийти к общему знаменателю в зале суда

Джонни Депп и Эмбер Херд / Фото: Getty Images

Вот уже несколько лет бывшие супруги Джонни Депп и Эмбер Херд публично выясняют отношения, а в их конфликте появляются все новые и новые ужасные подробности. На днях актриса и вовсе обвинила бывшего мужа в изнасиловании.

Однако во время нового судебного заседания Депп снова заговорил о том, что никогда не причинял никакого вреда Эмбер и все ее обвинения в его адрес не более, чем возможность набить себе цену. Звезда "Пиратов Карибского моря" не отрицает ссоры с женой, но уверяет, что никогда не поднимал на нее руку, пишет CNN.

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Я сам никогда не достигал такой точки, чтобы ударить мисс Херд каким-либо образом, и я никогда не ударил ни одной женщины в своей жизни, – заявил во время суда Депп.

Актер признался, что сейчас жертвует своего карьерой ради того, чтобы добиться справедливости.

Однажды ты, так сказать, Золушка, а потом через 0,6 секунд ты Квазимодо. Я не заслужил этого, ни мои дети, ни люди, верившие в меня все эти годы, – рассказал о своей карьере Депп.

Сейчас актер настроен на то, чтобы рассказать всю историю отношений в Эмбер не упуская подробностей. У актрисы, похоже, то есть своя стратегия – перед судом она неожиданно призналась Деппу в любви.

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