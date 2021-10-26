Виталий Школьный поделился опытом, как сделал успешную карьеру тележурналиста до 30 лет

Виталий Школьный рассказал, как построил успешную карьеру тележурналиста / Фото: пресс-служба

Тележурналист рассказал, как прошел путь от международного редактора до ведущего прямых эфиров.

Десять лет назад на телеканал "Украина" пришел работать не ведущим новостей, а международным редактором. В 2011-м как раз защитил диплом магистра журналистики и символически, несколько недель, отдохнул перед началом нового этапа в жизни. Собеседования и тестовые задания длились два месяца, – вспоминает Виталий Школьный

Телеведущий Виталий Школьный / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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По словам ведущего, крайне тщательно проверялись его знания английского, поскольку работать предстояло с большим массивом информации.

Потом еще месяц усваивал стандарты работы и особенности формата утренних новостей. У меня в электронной почте до сих пор есть письмо с прописанными принципами и подходами к информации международных редакторов, – рассказал Виталий Школьный.

Эмоции, которые переполняли в первые дни работы тележурналист хорошо помнит до сих пор. До осени 2011-го года на телеканале "Украина" утренних новостей не было. Выпускающая группа как раз готовила их к запуску, поэтому внимание всего канала было приковано к этому проекту.

Точно помню – обратный отсчет до новостной заставки, затаив дыхание, отслеживали всей командой в эфирной аппаратной. А сам выпуск выдался практически идеальным секунда в секунду. Наибольшие волнения были о выпускающей группе. Как сработаться и создавать хорошие новости, мы же все познакомились только во время подготовки к запуску проекта? За десятилетие стали больше, чем командой. Вместе путешествуем, обмениваемся книгами, устраиваем пикники и придумываем, как делать новости лучше, – поделился телеведущий.

/ Фото: Сегодня

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Самым сложным в начале оказалось время. У группы утренних новостей рабочий день начинается в четыре утра. До этого Виталий Школьный ночью просыпался разве в дальние путешествия или летнюю рыбалку. По словам тележурналиста, в первый год идти на работу во тьме под светом звезд было испытанием – сейчас даже в чем-то романтично.

После четырех лет редакторства, благодаря помощи коллег, Виталий Школьный решил применить полученные навыки и умения как телеведущий.

На самом деле, стать ведущим новостей центрального телеканала, когда тебе до 30 – история практически фантастическая. Удалось, поскольку в меня тогда поверил главный редактор телеканала Юрий Сугак. Месяцами контролировал тренировку речи, эфирной подачи и работы в кадре с профессиональными преподавателями, советовал, болел и поддержива", – рассказал Виталий Школьный.

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