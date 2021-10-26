Віталій Школьний поділився досвідом, як зробив успішну кар'єру тележурналіста до 30 років

Віталій Школьний розповів, як збудував успішну кар'єру тележурналіста / Фото: прес-служба

Тележурналіст розповів, як пройшов шлях від міжнародного редактора до ведучого прямих ефірів.

Десять років тому на телеканал "Україна" прийшов працювати не ведучим новинам, а міжнародним редактором. 2011-го якраз захистив диплом магістра журналістики і символічно, кілька тижнів, відпочив перед початком нового етапу в житті. Співбесіди та тестові завдання тривали два місяці , – згадує Віталій Школьний

Телеведучий Віталій Школьний / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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За словами ведучого, вкрай ретельно перевірялися його знання англійської, оскільки працювати треба було з великим масивом інформації.

Потім ще місяць засвоював стандарти роботи та особливості формату ранкових новин. У мене в електронній пошті досі є лист із прописаними принципами та підходами до інформації міжнародних редакторів, – розповів Віталій Шкільний.

Емоції, які переповнювали у перші дні роботи, тележурналіст добре пам'ятає досі. До осені 2011 року на телеканалі "Україна" ранкових новин не було. Група, що випускає, якраз готувала їх до запуску, тому увага всього каналу була прикута до цього проекту.

Точно пам'ятаю – зворотний відлік до заставки новин, затаївши подих, відстежували всією командою в ефірній апаратній. А сам випуск видався практично ідеальним секунда на секунду. Найбільші хвилювання були про групу, що випускає. Як спрацюватись і створювати хороші новини, ми ж усі познайомилися лише під час підготовки до запуску проєкту? За десятиліття стали більше, ніж командою. Разом подорожуємо, обмінюємося книгами, влаштовуємо пікніки та вигадуємо, як робити новини краще, – поділився телеведучий.

/ Фото: Сьогодні

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Найскладнішим на початку виявився час. У групи ранкових новин робочий день починається о четвертій ранку. До цього Віталій Школьний уночі прокидався хіба у далекі подорожі чи літню рибалку. За словами тележурналіста, першого року йти на роботу у темряві під світлом зірок було випробуванням – зараз навіть у чомусь романтично.

Після чотирьох років редакторства завдяки допомозі колег Віталій Школьний вирішив застосувати отримані навички та вміння як телеведучий.

Насправді стати ведучим новин центрального телеканалу, коли тобі до 30 – історія практично фантастична . Вдалося, бо тоді в мене повірив головний редактор телеканалу Юрій Сугак. Місяцями контролював тренування мови, ефірної подачі та роботи в кадрі з професійними викладачами, радив, вболівав та підтримував, – розповів Віталій Школьний.

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