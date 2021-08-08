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Телеведущие Игорь Пупков и Виталий Школьный о характере и породах своих любимых кошек

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
8 августа, 09:00
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Международный день кошек – неофициальный праздник, который сторонники пушистиков традиционно отмечают 8 августа
Игорь Пупков и Виталий Школьный показали своих домашних любимцев
Игорь Пупков и Виталий Школьный показали своих домашних любимцев / Фото: пресс-служба

Среди них – ведущие новостей "Сегодня" на телеканале "Украина", которые уже не представляют жизни без ласкового мурлыканья и забавных выходок своих четвероногих друзей.

Виталий Школьный вспоминает, что мечта о домашнем любимце появилась внезапно. Ведущий начал бредить идеей завести сфинкса – прочитал огромное количество информации о породе, характере, особенностях ухода, но долгое время не решался. А когда переезжал в собственную квартиру, вместе с ним порог дома переступила кошка Тигра. Через несколько месяцев к компании присоединился кот Том.

Открывая двери дома для канадских сфинксов, будьте готовы получать безграничную любовь и нежность. Когда готовлю на кухне, мои коты сидят на подоконнике и часами наблюдают. Умываюсь – садятся на бортик ванны. Кино смотрят рядом со мной на диване. А во время уборки или чтения взбираются на спину. Когда работаю за компьютером, Тигра и Том устраиваются рядом с теплым монитором и следят за творческим процессом. Это не те коты, которые гуляют сами по себе. Они часть вас – добрая, мурчащая часть, – рассказал о своих любимцах Виталий Школьный.

Виталий Школьный со сфинксами
Виталий Школьный со сфинксами / Фото: пресс-служба

А его звездный коллега Игорь Пупков мечтал о домашнем животном с самого детства. И хотя с первой встречи с кошкой Масяней прошло уже 14 лет, телеведущий до сих пор вспоминает этот момент с теплотой.

Маленькая вислоухая кошечка так прижалась ко мне, что сомнений не было: это она! Как и все котята, Масяня была любознательной, игривой и немного шкодливой. Правда, воспитанию она поддавалась и была очень дружелюбной. Каждое утро будила меня, тыкая мокрым носом в глаза. Впрочем, с появлением собаки характер Масяни изменился. Сначала дружбы не произошло, но сейчас они могут стать горой друг за друга. А 6 лет назад я не смог остаться в стороне и пожалел котенка – так у нас появилась Сима. С ними я убедился: кто бы не говорил, что коты живут сами по себе и им не важно наше внимание – не правда!, – поделился Игорь Пупков.

По словам телеведущего, коты очень нуждаются в общении с человеком.

Игорь Пупков со своей кошкой
Игорь Пупков со своей кошкой / Фото: пресс-служба

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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