На глазах у украинцев: Владимир Зеленский поцеловал супругу на публичном мероприятии (видео)

Владимир Зеленский поцеловал Елену Зеленскую во время мероприятия во Дворце "Украина" / Фото: instagram.com/uafirstlady

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, которая недавно появилась в черно-белой фотосессии на обложке украинского глянца, во время церемонии попали в объектив камер, которые транслировали происходящее в зале на экран. Изображение выводилось в рамку сердца, как это часто бывает на американских спортивных мероприятиях.

На видео, опубликованном в фан-аккаунте в Instagram видно, как первая леди удивилась, увидев себя на экране. Но Владимир Зеленский не растерялся, и поцеловал супругу в губы. В этот момент играла известная песня Kiss Me – Sixpence None The Richer.

Публика в зале отреагировала возгласами и аплодисментами.

Напомним, что Владимир Зеленский был знаком с Еленой еще со школьных времен. Они начали встречаться уже после выпуска из школы, а свадьбу сыграли спустя восемь лет после начала романа – в 2003 году. У пары есть двое детей – Александра и Кирилл. Ранее мы рассказали подробнее об истории любви Владимира и Елены Зеленских.

