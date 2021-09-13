На очах в українців: Володимир Зеленський поцілував дружину на публічному заході (відео)

Володимир Зеленський поцілував Олену Зеленську під час заходу в Палаці "Україна" / Фото: instagram.com/uafirstlady
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська, яка нещодавно з'явилася в чорно-білій фотосесії на обкладинці українського глянцю, під час церемонії потрапили в об'єктив камер, які транслювали те, що відбувається в залі на екран. Зображення виводилося в рамку серця, як це часто буває на американських спортивних заходах.
На відео, опублікованому в фан-акаунті в Instagram видно, як перша леді здивувалася, побачивши себе на екрані. Але Володимир Зеленський не розгубився, і поцілував дружину в губи. У цей момент грала відома пісня Kiss Me – Sixpence None The Richer.
Публіка в залі відреагувала радісними вигуками та оплесками.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський був знайомий з Оленою ще зі шкільних часів. Вони почали зустрічатися вже після випуску зі школи, а весілля зіграли через вісім років після початку роману – у 2003 році. У пари є двоє дітей – Олександра і Кирило. Раніше ми розповіли детальніше про історію кохання Володимира та Олени Зеленських.
Ще новини на тему:
- Син Єфросиніної буде вчитися в тій же школі, що і діти Зеленського.
- Олена Зеленська в трендовому костюмі провела в Києві саміт перших леді та джентльменів (фото).