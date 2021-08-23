Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Скандал с Терри Гиллиамом

Легенда Украины

Звезда "Викингов" в Украине

Кондратюк VS Ротару

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Елена Зеленская в белоснежном костюме провела в Киеве саммит первых леди и джентльменов (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
23 августа, 14:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Супруга президента Украины собрала на одном мероприятии жен и мужей глав иностранных государств, а также международных и украинских экспертов
Елена Зеленская выступила на саммите первых леди и джентльменов
Елена Зеленская выступила на саммите первых леди и джентльменов / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На ивент первая леди Украины пришла в белом костюме от украинского бренда SIX – это широкие штаны со стрелками и удлиненный пиджак с двумя пуговицами.

Реклама

Елена Зеленская в костюме SIX. / Фото: instagram.com/stories/sixbrandweb

Ее лаконичный образ дополнили украшения от GuniaxGuzema и легкий мейк.

Реклама

Фотографиями с саммита Елена Зеленская поделилась в своем Instagram-профиле.

Чтобы посмотреть все снимки, свайпайте влево:

Реклама

Модератором саммита выступила Маша Ефросинина. В первый день ивент посетили первая леди Республики Сербии Тамара Вучич, дочь президента Ливанской Республики Клодин Аун, первая леди Литвы Диана Науседене и первая леди Латвии Андра Левите.

Напомним, что сегодня в Киеве также состоялось открытие "Крымской платформы", где выступила певица Джамала с песней "1944".

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Кортни Кокс (Моника из "Друзей") сейчас
Закрытие ОМКФ-2021
Голливудский режиссер назвал Украину Россией
Ого!
Цитата дня

При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
Что еще добавил Кондратюк
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять