Вместе ли Злата Огневич и Андрей Задворный: что случилось после проекта?

/ Фото: пресс-служба СТБ
В финале Злата Огневич ответила взаимностью на чувства Андрея Задворного. Тогда фанаты были уверены, что певица совершила ошибку и выбрала не того.
В студии пост-шоу Злата призналась, что была счастлива в отношениях с Андреем. Пара старалась проводить время вместе, хотя это давалось им непросто – влюбленных стали узнавать на улице. От свиданий в публичных местах пришлось отказаться, поэтому паре пришлось удивлять друг друга дома.
Певица призналась, что впервые за долгое время почувствовала себя окрыленной и влюбленной. Она хотела окружить любимого теплом и заботой, а Андрей усыпал возлюбленную цветами.
Вместе ли Злата с Андреем?
Казалось бы, отношения сложились идеально и пара счастлива, но не сложилось. Спустя полтора месяца отношений Андрей понял, что не испытывает должных чувств к Злате.
Мужчина не захотел обманывать себя и врать о своей любви, поэтому предложил девушке закончить отношения. Для холостячки такое заявление стало полной неожиданностью.
Спустя время, певица все же поняла, что они с Андреем разные люди и общего будущего у них не сложится.
Эксперты и другие участники второго сезона "Холостячки" раскритиковали Задворного. По их мнению, мужчина поступил нечестно и сделал девушке больно тем, что не подумал о последствиях во время резкого разрыва со Златой.
Не выдержав критики, Задворный на эмоциях выбежал из студии.
Максим Тарапата, с которым Задворный подружился во время шоу, попытался объяснить поведение Андрея. По словам Максима, мужчина просто хотел оборвать все связи со Златой, чтобы облегчить расставание.
Вернулся ли Андрей в студию?
После разговора с ведущим Григорием Решетником, Андрей все же вернулся в студию и обратился к Злате.
Мне нелегко сейчас и не было легко тогда. Я не хотел делать тебе больно, разбивать твое сердце я это сделал и не горжусь этим, – поделился Задворный.
Андрей просил прощение у Златы и признался, что ему очень сложно далось это решение.
Я хочу, чтобы это было искренне, не на камеру, не потешить твое эго. Я прощу тебя когда буду готова, – честно ответила Огневич.
Больше новостей по теме:
- Идеальный принц оказался ловеласом: Роман из "Холостячки" закрутил отношения с двумя девушками
- Сразу два предложения руки и сердца во время пост-шоу: кто из героев "Холостячки" решился признаться