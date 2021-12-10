Чи разом Злата Огнєвіч та Андрій Задворний: що сталося після проекту?

Вместе ли Злата Огневич с Андреем? / Фото: пресс-служба СТБ

У фіналі Злата Огнєвіч відповіла взаємністю на почуття Андрія Задворного. Тоді фанати були впевнені, що співачка зробила помилку та обрала не того.

У студії пост-шоу Злата зізналася, що була щасливою у стосунках з Андрієм. Пара намагалася проводити час разом, хоча це давалося їм непросто – закоханих почали впізнавати на вулиці. Від побачень у публічних місцях довелося відмовитись, тому парі довелося дивувати друг одного вдома.

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Співачка зізналася, що вперше за довгий час відчула себе окриленою та закоханою. Вона хотіла оточити коханого теплом та турботою, а Андрій приспав кохану квітами.

Чи разом Злата з Андрієм?

Здавалося б, стосунки склалися ідеально і кілька щаслива, але не склалося. Через півтора місяці стосунків Андрій зрозумів, що не відчуває належних почуттів до Злати.

Чоловік не захотів обманювати себе і брехати про своє кохання, тому запропонував дівчині закінчити стосунки. Для холостячки така заява стала повною несподіванкою.

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Згодом співачка все ж таки зрозуміла, що вони з Андрієм різні люди і спільного майбутнього у них не складеться.

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Експерти та інші учасники другого сезону "Холостячки" розкритикували Задворного. На їхню думку, чоловік вчинив нечесно і зробив дівчині дуже тим, що не подумав про наслідки під час різкого розриву зі Златою.

Не витримавши критики, Задворний на емоціях вибіг зі студії.

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Максим Тарапата, із яким Задворний потоваришував під час шоу, спробував пояснити поведінку Андрія. За словами Максима, чоловік просто хотів обірвати всі зв'язки із Златою, щоб полегшити розлучення.

Чи повернувся Андрій до студії?

Після розмови з провідним Григорієм Решетником, Андрій все ж таки повернувся до студії і звернувся до Злати.

Мені важко зараз і не було легко тоді. Я не хотів тобі робити боляче, розбивати твоє серце я це зробив і не пишаюся цим, – поділився Задворний.

Андрій вибачався у Злати і зізнався, що йому дуже складно далося це рішення.

Я хочу, щоб це було щиро, не на камеру, не потішити твоє его. Я пробачу тебе, коли буду готова, – чесно відповіла Огневич.

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