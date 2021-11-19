Выступавший в Крыму Шуфутинский весной хочет дать концерт в Украине

Михаил Шуфутинский планирует выступить в Киеве

Российский шансонье, несмотря на то, что его имя было размещено на сайте независимой организации "Миротворец" еще в 2017 году, едет с выступлением в Киев. Причиной внесения артиста в списки людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, послужило его многоразовое посещение Крыма.

Ранее он заявлял, что не считает свои визиты туда недопустимыми, так как будет выступать повсюду, где его ждут поклонники, вне зависимости от того – захваченная это территория или нет.

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Также музыкант добавил, что в его роду есть украинская кровь, потому он имеет полное право посещать оккупированный Крым с концертами.

Артист не считает внесение в "Миротворец" причиной для отказа выступать в Украине / Фото: Facebook / Михаил Шуфутинский. Официальная группа

Как известно, Шуфутинский из-за внесения в "Миротворец" вовсе не был расстроен. Певец считает, что это ничего не значит. Потому что, до этого, он давал концерты в Армении, Грузии и многих других странах, которые находятся в напряженных отношениях с Россией.

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Они решили, что я выступаю на каких-то "оккупированных территориях", – прокомментировал Михаил.

Есть предположение, что концерт исполнителя в Киеве могут сорвать представители разных националистических организаций. Пока что публичных заявлений против его выступления в Украине не было, но некоторые пользователи Сети уже начали проявлять свое недовольство. Из-за этого на странице сервиса, который занимается продажей билетов на Шуфутинского, поспешно закрыли комментарии под публикацией о его концерте.

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