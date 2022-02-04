Волочкова смутила Сеть своими танцами: "Еле ногами перебирает"

В Сети обсуждают танцы Волочковой / Фото: instagram.com/volochkova_art
Анастасия Волочкова после расставания с очередным любовником решила погрузиться в работу. Балерина готовится к новому выступлению и опубликовала кусочек репетиции.
Репетиция прошла сегодня в Люблино на сцене. Очень профессиональная сцена с большим экраном, качественным покрытием, и прекрасным световым и звуковым оборудованием. Но, главное, такие добрые и светлые люди там работают! Так гостеприимно нас приняли! Светло на сердце от такой доброты и внимания!
Подписчики в очередной раз не оценили видео балерины.
- "Музыка сама по себе, Настя сама по себе"
- "Жалкое зрелище"
- "Еле ногами перебирает"
- "Кузнечик в конвульсиях"
Сама Анастасия на негативные комментарии не реагирует и продолжает публиковать видео танцев.
К слову, в Сети обсуждают не только танцы балерины. Недавно пьяная Волочкова устроила скандал на борту самолета. Теперь она собирается судиться с бортпроводником.
Ранее мы рассказывали, как сейчас выглядит дочь Анастасии Волочковой и почему она не общается с мамой.